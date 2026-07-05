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Portugal Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Cristiano kesin bir şekilde yanıt veriyor... Bu, Ronaldo'nun son Dünya Kupası mı?

Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
C. Ronaldo
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Portekiz
İspanya
ABD
Fransa
Fas

"Önemli olan turnuvanın tadını sonuna kadar çıkarmak"

Portekiz'in efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo, 41 yaşına ulaştıktan sonra kariyerindeki son Dünya Kupası'na katıldığı gerçeğini açıkladı.

Bir basın toplantısında bu konu hakkında sorulan soruya Cristiano şöyle yanıt verdi: “Yine mi son Dünya Kupası (gülüyor)... İlginç bir soru, hoşuma gitti.”

Devamında şunları söyledi: “Geriye kalan şey insanlar. Bizi seven insanlar, onlara özel anlar yaşatabildiğimiz insanlar. Ve çevremizde çalışan insanları görüyorum. Bunlar harika anılar.”

Şöyle devam etti: “Bir uçak yolculuğu sırasında, hosteslerden birinin Arjantinli olduğunu anladım. Sadece bana bakışından. Ona dedim ki: ‘Arjantinli olduğunu biliyorum.’ Bana baktı, sonra hemen gözlerini kaçırdı, ‘Benden hoşlanmıyorsun…’ Ama karım Arjantinli. Sorun değil.”

Ve ekledi: “Önemli olan turnuvanın tadını sonuna kadar çıkarmak. Bu benim için son Dünya Kupası olacak, evet. Önemli olan tadını çıkarmak.”

Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
İspanya crest
İspanya
ESP
Dünya Kupası
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Fransa
FRA
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Fas
MAR

İspanya’yı geçmeleri ve Fransa’nın Fas’ı yenmesi durumunda Fransa ile karşılaşma olasılığı hakkında Cristiano Ronaldo şunları söyledi: “Yarın İspanya ile oynayacağımız için yarı final hakkında konuşmak istemiyorum… Eğer turu geçersek bunun hakkında konuşmak için vaktim olacak, ama bu çok zor. Umarım harika bir akşam geçiririz.”

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