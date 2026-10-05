Cristiano'dan Ramos ve Felix'e: Jesus, Portekiz'in yeni çağını başlatıyor

Gonçalo Ramos, ülkesi Portekiz Milli Takımı ile oynadığı son üç maçta üç gol atıp bir asist yaparken, João Félix de bu milli ara boyunca üç gol kaydedip bir asist yaptı ve ikili, Portekiz adına yeni bir dönemin kapısını araladı.

Cristiano Ronaldo'nun geleceği hâlâ belirsizliğini korurken, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki yeni Portekiz Milli Takımı, tüm maçlarını kazanıp Uluslar Ligi çeyrek finaline çoktan yükselerek yeni hücum seçenekleri buldu.





Belki de beklenmedik iki isim: Portekiz'de ya da Paris Saint-Germain'de yedek olmaya alışmış forvet Ramos, bu yaz 70 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Medyanın ilgisinden Suudi Arabistan'a "uzaklaştırılan" João Félix ise İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre "geri dönmüş" görünüyor.

Jesus, Portekiz Milli Takımı'nda 4-4-2 dizilişiyle oynuyor ve orta sahadaki Vitinha ile João Neves ikilisi hâlâ yerinde duruyor (Palhinha ve Rúben Neves gibi başka oyuncuların katılımıyla birlikte), ancak asıl fark, hücum orta sahasındaki oyuncuların mevkilerinin değiştirilmesinde yatıyor.

Ramos, Cristiano sonrası dönemin yeni ölçütü, yani Portekiz'in 9 numaralı forveti; yanında ise hücumda tam özgürlüğe sahip ikinci forvet olarak João yer alıyor. Bruno Fernandes ise sol kanattan başlıyor, derinlikte alanlar arıyor ve tüm kanadı Nuno Mendes'in içe kat eden akınlarına açık bırakıyor.

"Gonçalo Ramos, tüm forvetler gibi gol atmak için yaşıyor ve son dört maçta yaptığı da buydu." Bu övgü dolu sözler, Ramos'a Benfica'daki ilk çıkışını yapma fırsatını veren, ardından onun milyonlarca dolarlık bir bedelle Paris Saint-Germain'e transfer olduğu Jorge Jesus'a ait.

Aynı zamanda João'nun parlak performansı da Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörüyle bağlantılı: Jesus, geçen sezon onun Al Nassr'daki teknik direktörüydü ve João, Suudi Arabistan Ligi'nde 33 maçta 20 gol atıp 13 asist yaptı; takım da ligi şampiyon olarak tamamladı.

Portekizli forvetin kendisi de bunu kabul ederek şöyle diyor: "Hep söylediğim gibi, benim mevkim ikinci forvet. Bu mevkide oynarsam başarı şansım çok daha yüksek olur."

Jesus ise şunları söyledi: "João Félix, Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynadı ama kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. Pek çok farklı mevkide oynadı ve bence teknik direktörler onun yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirmenin yolunu anlayamadı."