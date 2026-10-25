24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Cristiano da listede: Mbappe El Clasico'dan tarihi bir başarıya ulaştı

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
C. Ronaldo
İspanya
Fransa
Portekiz

Kylian'ın krallarla birlikte etkileyici gol temposu

Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappé, bugün pazar günü İspanya Ligi'nin onuncu haftasında "Camp Nou" sahasında oynanan El Clasico'da takımının Barcelona filelerine bıraktığı iki golü kaydederek, kraliyet kulübüyle tarihi bir başarıya imza attı.

Mbappé, El Clasico'nun skorunu açtı; 41. dakikada Real Madrid'in ilk golünü bir şans eseri kaydetti; topun Gerard Martín'in ayağına çarpmasının ardından top Katalan takımının filelerine gitti.

88. dakikada ise Mbappé, hızlı bir atağın ardından Real Madrid'in ikinci golünü ekledi; oyuna sonradan giren Eduardo Camavinga Barcelona ceza sahasına girmeyi başardıktan sonra topu Mbappé'ye aktardı, o da topu rahatlıkla boş filelere gönderdi.

Böylece Mbappé, "Marca" gazetesine göre, 2024 yazında Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e katılmasından bu yana çıktığı 116 maçta, çeşitli kupalarda Real Madrid formasıyla 100 gol sayısına ulaştı.

İspanyol gazetesi şunları ekledi: "Bu başarıyı bir başka olağanüstü golcüyle karşılaştırmalı bir bağlama oturtmak gerekirse, Cristiano Ronaldo'nun 100. golüne 105 maç oynadıktan sonra ulaştığını görüyoruz".

Gazete, Portekizli yıldızın bu rakama 2 Kasım'da ulaştığını ve bunun Real Madrid'deki üçüncü sezonunda gerçekleştiğini belirtti; bu durum Kylian için de geçerli.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin