Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappé, bugün pazar günü İspanya Ligi'nin onuncu haftasında "Camp Nou" sahasında oynanan El Clasico'da takımının Barcelona filelerine bıraktığı iki golü kaydederek, kraliyet kulübüyle tarihi bir başarıya imza attı.

Mbappé, El Clasico'nun skorunu açtı; 41. dakikada Real Madrid'in ilk golünü bir şans eseri kaydetti; topun Gerard Martín'in ayağına çarpmasının ardından top Katalan takımının filelerine gitti.

88. dakikada ise Mbappé, hızlı bir atağın ardından Real Madrid'in ikinci golünü ekledi; oyuna sonradan giren Eduardo Camavinga Barcelona ceza sahasına girmeyi başardıktan sonra topu Mbappé'ye aktardı, o da topu rahatlıkla boş filelere gönderdi.

Böylece Mbappé, "Marca" gazetesine göre, 2024 yazında Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e katılmasından bu yana çıktığı 116 maçta, çeşitli kupalarda Real Madrid formasıyla 100 gol sayısına ulaştı.

İspanyol gazetesi şunları ekledi: "Bu başarıyı bir başka olağanüstü golcüyle karşılaştırmalı bir bağlama oturtmak gerekirse, Cristiano Ronaldo'nun 100. golüne 105 maç oynadıktan sonra ulaştığını görüyoruz".

Gazete, Portekizli yıldızın bu rakama 2 Kasım'da ulaştığını ve bunun Real Madrid'deki üçüncü sezonunda gerçekleştiğini belirtti; bu durum Kylian için de geçerli.