Cristian Romero, Sunderland maçında geçirdiği sakatlık hakkında net bir bilgi aldı. Tottenham Hotspur'un savunma oyuncusu, Sunderland'ın forveti Brian Brobbey'den aldığı sert itme sonrasında dizinin iç yan bağında küçük bir yırtık olduğu teşhisini aldı. Spurs maçı 1-0 kaybetti ve önemli bir oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybetti.

Olay, maçın 70. dakikasında yaşandı. Brian Brobbey'in itmesi üzerine Romero, kendi kalecisi Antonín Kinský ile sert bir şekilde çarpıştı ve Arjantinli oyuncu dizinden sakatlandı. Defans oyuncusu, gözle görülür bir şekilde duygusal bir şekilde sahayı terk etti.

Yapılan incelemeler sonucunda Romero'nun medial diz bağında küçük bir yırtık olduğu ortaya çıktı. Bu sakatlık nedeniyle oyuncunun altı ila sekiz hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda, Romero'nun bu sezon Tottenham formasıyla bir daha sahaya çıkması zor görünüyor.

Yine de, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde 27 yaşındaki Arjantinli için umut var. Romero'nun turnuva için tam zamanında forma girebileceği tahmin ediliyor. Ancak kulübü, ligin kritik son aşamasında onsuz idare etmek zorunda kalacak.

Tottenham zor bir dönemden geçiyor ve şu anda Premier League'de 18. sırada bulunuyor. Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takımı, küme düşmeyi önlemek için altı maç daha oynayacak. Önümüzdeki hafta sonu Brighton & Hove Albion ile önemli bir maç bekliyor.

Sunderland maçı, Nordi Mukiele'nin şutunun Micky van de Ven'den sekerek yön değiştirmesinin ardından bir kendi kalesine golle sonuçlandı. De Zerbi için bu, Spurs'un teknik direktörü olarak ilk maçıydı, ancak maç hayal kırıklığıyla sona erdi. Kulüp bu nedenle küme düşme hattının altında kalmaya devam ediyor.

Maçın ardından Brobbey, sosyal medyada maçtan fotoğraflar paylaştı ve bu, yoğun bir tepki dalgasına yol açtı. Destek mesajlarının yanı sıra, özellikle Arjantin'den gelen yüzlerce nefret dolu ve ırkçı mesaj da ortaya çıktı. Bunun üzerine Sunderland, polise, sosyal medya platformlarına ve Premier League'e şikayette bulundu.