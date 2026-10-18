Luis Diaz’ın yağmurlu bir sonbahar akşamında Allianz Arena’da daha önce sergilediği şovun yanında, maç sonrası oldukça sönük kaldı. Bundesliga’nın 6. haftasında Bayern Münih’in RB Leipzig’i 6-1 yendiği maçın ardından soyunma odası bölümünden çıkan son oyunculardan biri Diaz’dı. Kapüşonunu yüzüne kadar çekmişti; yüzünde, rahat tavırlarıyla tanınan Michael Olise’den öğrenmiş olabileceği bir ifade vardı. Yine de üç gol atan bir oyuncuya yakışır biçimde, takım arkadaşlarının imzaladığı maç topunu elinde tutuyordu. Stadyumdan ayrılmadan hemen önce de başparmağını hızla havaya kaldırdı.

Oysa ortaya koyduğu performansın kendisini de ne kadar rahatlattığı, daha önce hem kendi üç golünde hem de takım arkadaşlarının gollerinde verdiği coşkulu tepkilerden anlaşılabiliyordu.

Bu, Luis Diaz’ın Bayern formasıyla yaptığı ilk hat-trick değildi; şubatta TSG Hoffenheim karşısında alınan 5-1’lik galibiyette de üç gol atmıştı. Ağustos ayında içine girdiği gol krizinden bu yana attığı ilk gol de değildi; salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Viking Stavanger deplasmanında oynanan ve 3-3 biten maçta da fileleri bulmuştu.

Bayern Münih bu kez erken bir yenilginin ardından skoru kovalamak zorunda kalmadı

Yine de Leipzig karşısındaki ilk golünden sonra bir şeylerin değiştiği hissediliyordu. Belki bunun nedeni büyük bir coşkuyla yaptığı gol sevinciydi, belki de Bayern’in bu kez erken bir yenilginin ardından skoru kovalamak zorunda kalmayıp maçın nispeten erken bir bölümünde, 12. dakikada öne geçmesiydi. Diaz aslında ilk dakikada da gol atabilirdi ancak Harry Kane ile Michael Olise’nin hızla geliştirdiği hücumun ardından fazla oyalanarak iyi şut pozisyonunu kendi eliyle kaybetti.

Bu, o akşam son haftaların talihsiz forvetini hatırlattığı tek an olacaktı. O haftalarda elverişli pozisyonlarda gereğinden karmaşık işler deniyor ya da topu ağlara gönderse bile golleri, haklı olsun ya da olmasın, ofsayt nedeniyle iptal ediliyordu. Bundesliga’daki ilk dört maçında 3,1’lik xG değerinden yalnızca bir gol çıkarabilmiş, geçen hafta Augsburg’da ise üç golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmamıştı.

Bu kez 1-0’ı getiren golünün ardından Aleksandar Pavlovic’in 2-0’lık golüne asist yaptı, skoru 4-0 ve 6-0’a taşıyan golleri attı ve 5-0’lık golün hazırlayıcısı oldu. Üstelik üç golü de pek beklenmedikti: Toplam 0,61’lik xG değerinden gelmişlerdi!

Ama işler yolunda gidince gidiyor. Bir anda Luis Diaz’ın gol krizi sona erdi. Bir anda Bayern Münih’in üst üste aldığı iki beraberliğin ardından baş göstermeye başlayan sonuç krizi de geride kaldı.

RB Leipzig neden Bayern için ideal bir toparlanma rakibiydi?

Elbette, belirtildiği gibi, Diaz’a ve Bayern’e bu kez daha maçın başında geriye düşmemeleri yardımcı oldu. Sportif direktör Max Eberl’in ifadesiyle konuk ekip RB Leipzig’in “hâlâ kesinlikle Almanya’nın en iyi takımlarından biri” olmasına rağmen son maçlarda hep çok gol yemesi de kuşkusuz işlerine yaradı. Leipzig’in Bundesliga’daki son maçlarının skorları 1-5, 0-6, 3-3 ve 1-5’ti; şimdi bunlara 1-6 da eklendi.

Kazansaydı puan tablosunda Bayern’i bile geride bırakacak olan Almanya’nın muhtemel üç numarası, hafifçe sendeleyen rekor şampiyon ve o ana dek şansı yaver gitmeyen hücumcusu için ideal bir toparlanma rakibine dönüşmüştü.

Max Eber, Luis Diaz hakkında ne diyor?

Geriye Kolombiyalı oyuncunun birdenbire gelen gol patlamasının nasıl açıklanacağı sorusu kalıyor. Max Eberl’in akla yatkın ve oldukça mantıklı bir teorisi vardı. Ancak bu teori, kahve sohbetlerinde konuşanların, Başbakan Friedrich Merz’in ve hepimizin, özellikle de futbolcuların, zaten çok az çalışıp çok fazla boş vakit geçirdiğini düşünenlerin hoşuna gitmeyecek. Sakatlığı bulunan teknik direktör Vincent Kompany’nin yerine katıldığı karma alanda ve daha sonra basın toplantısında Eberl, “Ara Lucho’ya iyi geldi, iki haftalık dinlenme faydalı oldu” dedi.

Bayern ve Kolombiya Futbol Federasyonu, milli maç arasından önceki son iç saha Bundesliga maçının ardından çok sayıda maçta forma giyen Diaz’a iki haftalık özel izin vermişti. Eberl, “Lucho geçen sezon çok fazla oynadı, ardından bir de Dünya Kupası geldi. Sonrasında beklentiler çok büyüktü ama henüz her şey yolunda gitmiyordu. Dinlenmek faydalı oldu; daha dinç, hazır” dedi.

Üstelik bu, Luis Diaz’a Kompany ve Bayern tarafından ilk kez özel izin verilmesi değil; Diaz da izin alan tek oyuncu değil. Kompany, geçen aralık ayında Şampiyonlar Ligi’nde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan hücum oyuncusunu birkaç günlüğüne tatile göndermişti. Bek Alphonso Davies’in de son milli maç arasında ertelediği balayına çıkmasına izin verilmişti.

Kahve sohbetlerinde konuşanların buna alışması gerekecek ama tatil işe yarıyor! Sezonun ortasında bile.