"Coutinho'nun Manchester United'a gitmesi imkânsız"

Philippe Coutinho'nun Barcelona'dan ayrılması bekleniyor. Fakat menajerine göre gideceği kulübün Manchester United olması çok zor.

Philippe Coutinho'nun menajeri Kia Joorabchian, oyuncusunun kalbinin hâlâ 'da olduğunu söyledi.

'da bekleneni veremeyen ve gözden çıkarılan Brezilyalı yıldızın Premier Lig'e dönüş yapması gündemde. Adı geçenler arasında eski takımı Liverpool'un yanı sıra ve var.

Fakat Joorabchian'a göre Coutinho, Premier Lig'e dönmesi durumunda sadece Liverpool'a gider.

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TalkSPORT'a konuşan menajer, "Manchester United harika bir kulüp, orada oynayan oyuncularım var. Onlara saygım sonsuz. Ama Philippe'nin o takıma transfer olması neredeyse imkânsız." dedi.

Coutinho'nun Liverpool'la gönül bağı olduğunu söyleyen Kia Joorabchian, "Philippe'nin Liverpool'un rakiplerine gitmesi çok zor çünkü Liverpool'a karşı büyük bir bağ hissediyor. Orada harika zamanlar geçirdi. Kalbi hâlâ Liverpool'la." şeklinde konuştu.

Coutinho, 2018'deki 140 milyon euro'luk transferiyle Barcelona tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştu.