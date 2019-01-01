Coutinho, Premier Lig'e dönüş yolunda
Sezon başında Barcelona'dan Bayern Münih'e kiralık olarak gönderilen 27 yaşındaki futbolcu Philippe Coutinho'ya Premier Lig'e geri dönüş yolu göründü.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Coutinho, Bayern Münih'in 120 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda Manchester United ve Tottenham'dan gelen teklifleri değerlendirecek.
Coutinho'yu isteyen Premier Lig ekipleri arasında transfer yasağında indirime gidilen Chelsea'nin de var olduğu belirtildi.
Premier Lig iddiaları gündemde olmasına rağmen Brezilyalı yıldız, yakın zamanda verdiği bir röportajda Bayern Münih'te kalmaya devam etmek istediğini belirtmişti.
2013 - 2016 yılları arasında Liverpool forması giyen Coutinho, Premier Lig'de 152 maça çıkmış ve 41 gol 37 asistlik katkı sağlamıştı.