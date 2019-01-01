Coutinho, Premier Lig'e dönüş yolunda

Chelsea, Manchester United ve Tottenham, Bayern Münih'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho ile ilgileniyor.

Sezon başında 'dan 'e kiralık olarak gönderilen 27 yaşındaki futbolcu Philippe Coutinho'ya Premier Lig'e geri dönüş yolu göründü.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Coutinho, Bayern Münih'in 120 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda ve 'dan gelen teklifleri değerlendirecek.

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Coutinho'yu isteyen Premier Lig ekipleri arasında transfer yasağında indirime gidilen 'nin de var olduğu belirtildi.

Premier Lig iddiaları gündemde olmasına rağmen Brezilyalı yıldız, yakın zamanda verdiği bir röportajda Bayern Münih'te kalmaya devam etmek istediğini belirtmişti.

2013 - 2016 yılları arasında forması giyen Coutinho, Premier Lig'de 152 maça çıkmış ve 41 gol 37 asistlik katkı sağlamıştı.