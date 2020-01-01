Coutinho için Arsenal devrede

Bayern Münih'in satın alma opsiyonunu kullanmadığı Coutinho'nun Barcelona'dan sonraki adresi Arsenal olabilir.

, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı.

Bonservisi 'nın elinde bulunan Coutinho'nun kiralık olarak forma giydiği , Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bu şartlarda Coutinho sezon bitince Barça'ya dönecek fakat Katalan ekibinin 27 yaşındaki yıldızı kadrosunda tutmaya niyeti yok.

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Le10Sport'un iddiasına göre Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Coutinho'yu çok beğeniyor ve onu takımında görmek istiyor. Gelecek sezondan itibaren Premier Lig'e dönmesi olası görünen Coutinho için devreye giren Arsenal, oyuncunun menajerliğini yapan Kia Joorabchian temasa geçti.

Daha fazla takım

Coutinho, 2013 - 2018 yılları arasında 'un formasını terletmişti.

Sihirbaz lakaplı futbolcu bu sezon Bayern Münih'le çıktığı 32 maçta 8 gol attı, 6 asist yaptı.