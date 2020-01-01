Coutinho için Arsenal devrede
Arsenal, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı.
Bonservisi Barcelona'nın elinde bulunan Coutinho'nun kiralık olarak forma giydiği Bayern Münih, Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bu şartlarda Coutinho sezon bitince Barça'ya dönecek fakat Katalan ekibinin 27 yaşındaki yıldızı kadrosunda tutmaya niyeti yok.
Le10Sport'un iddiasına göre Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Coutinho'yu çok beğeniyor ve onu takımında görmek istiyor. Gelecek sezondan itibaren Premier Lig'e dönmesi olası görünen Coutinho için devreye giren Arsenal, oyuncunun menajerliğini yapan Kia Joorabchian temasa geçti.
Coutinho, 2013 - 2018 yılları arasında Liverpool'un formasını terletmişti.
Sihirbaz lakaplı futbolcu bu sezon Bayern Münih'le çıktığı 32 maçta 8 gol attı, 6 asist yaptı.