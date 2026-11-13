Courtois, Reggiana'yı satın almak istiyor: "Sahada iddialı bir proje"

Thibaut Courtois ve Gonzalo Vila'nın kurduğu spor, medya ve teknoloji yatırım platformu Nxtplay Capital, Reggiana'nın şirket sermayesinin yüzde 100'ünü satın almak için teklif sundu. Haberi ANSA aktardı.

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"Kariyerim boyunca bir kulübün şehri için ne kadar önemli olduğunu gördüm" diyor Belçika Milli Takımı ve Real Madrid kalecisi. "Nxtplay ile Reggio Emilia halkının gurur duyabileceği bir yapı kurmak istiyoruz: Sahada iddialı, topluma yakın ve kalıcı olacak bir yapı. Genç futbolculara gelişebilecekleri doğru ortamı sunmak, yapacağımız her şeyin merkezinde yer alacak."

Nxtplay'in açıklamasına göre teklif, aylar süren bir çalışmanın sonucu. Ekip kulübü derinlemesine inceledi, Reggio Emilia'yı ve kulübü birçok kez ziyaret etti ve şehrin ve kulübün öncelikleriyle uyumlu bir proje oluşturmak amacıyla bölgedeki iş insanları, sponsorlar ve kulüple bağlantılı ortaklarla görüştü. Teklifin kulübe kesinlik ve istikrar sağlayacak şekilde yapılandırıldığı vurgulanırken işlemin, kulübün mevcut ortaklarıyla yürütülen sürecin tamamlanmasına bağlı olduğu belirtildi.