Herkes Courtois'nın dönüp yerini sessizce geri almasını bekliyordu, ancak Belçika'da yaşananlar tüm hesapları alt üst etti. 24 yaşındaki genç bir kaleci müthiş bir performans sergiledi ve taraftarlarla medyayı şu soruyu sormaya yöneltti: Courtois'nın milli takımdaki dönemi sona mı erdi?

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Manchester United'ın kalecisi Senne Lammens'in Belçika Milli Takımı'ndaki güçlü performansları, Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'nın dinlenmek amacıyla son maçlarda forma giymemesinin ardından, milli takım içinde onun ilk 11'deki yerine dair şüphelere yol açtı.

24 yaşındaki Senne Lammens, 34 yaşındaki Courtois'nın teknik direktör Mark van Bommel ile anlaşarak dinlenmek için uzak kaldığı son UEFA Uluslar Ligi maçlarında göz kamaştırdı. Courtois ise EURO 2028 öncesinde yerini geri almayı umuyor.

Lammens, altı grup maçının beşinde ilk 11'de sahaya çıktı ve özellikle Türkiye'yi 2-1, İtalya'yı 4-1 yendikleri son iki galibiyette performansıyla öne çıktı.

Genç kaleci, Türkiye karşısında son dakikalarda gelebilecek beraberlik golüne izin vermedi, İtalya karşısında ise bir penaltı kurtararak Belçika'nın grubunu ikinci sırada tamamlayıp çeyrek finale yükselmesine katkı sağladı.

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İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo", Walfoot sitesinin şu ifadelerine yer verdi: "Manchester United kalesinde büyük baskı altında olan Senne Lammens bazı hatalar yaptı. Ancak genç kaleci, özellikle İtalya karşısında bir penaltıyı kurtardıktan sonra Belçika Milli Takımı'nda özgüvenini yeniden kazandı."

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Gazete, "Lammens milli takımda kendini temel direklerden biri olarak kabul ettiriyor" ifadesini kullanarak şu soruyu sordu: "Courtois'nın yeri tehlikede mi?"

Gazete ayrıca eski Belçika milli futbolcusu Marc Degryse'nin, Courtois döndüğünde van Bommel'e genç kaleciye güvenmeye devam etmesini ve Real Madrid oyuncusuna "Thibaut, yedek kulübesinde kalacaksın" demesini önerdiğini aktardı.

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Öte yandan eski kaleci ve yorumcu Frank Boeckx, van Bommel'in Courtois'yı yeniden ilk 11'e döndürmeyi tercih edeceğine ve şuna benzer bir şey söyleyeceğine inanıyor: "Senne Lammens, aferin, ama Thibaut şampiyonluk için mücadele ediyor, sen ise küme düşmemek için savaşıyorsun."

Bu haftadan itibaren Arjantinli Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı Manchester United, bir galibiyet, beş beraberlik ve dört yenilgiyle Premier Lig'de şu anda 18. sırada bulunuyor. Lammens de İngiltere'de, ülkesinde gördüğü kadar övgü almıyor.

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İrlandalı eski Manchester United oyuncusu Roy Keane şunları söyledi: "Geçen yıl çok iyiydi ama şu anda Manchester United'a puan kaybettiriyor."

Eski futbolcu ve yorumcu Gary Neville de İngiliz kulübünün kaleci pozisyonunu güçlendirmesi gerektiğini düşünüyor, ancak bu illa Belçikalı kalecinin yerine birini getirmek anlamına gelmiyor.

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Neville, "Pochettino'nun rekabeti artırmak için başka bir kaleci transfer etmek isteyeceğini düşünüyorum. Lammens'in yerine geçeceğini söylemiyorum; henüz çok erken" dedi ve kalecinin takımda kalmaya yetecek kaliteyi gösterdiğini düşündüğünü de ekledi.

Kaleci pozisyonundaki tartışmalara rağmen iki Belçikalı kaleci arasında kişisel bir rekabet bulunmuyor.

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Courtois kısa süre önce şunları söyledi: "Elbette, teknik direktörle de konuştuğum gibi yerim için mücadele etmem gerekecek. Senne harika bir performans sergiledi ve rekabet önemlidir. Belçika'da çok iyi kalecilerimiz var."

Lammens ise hedeflerini gizlemiyor ve milli takımdaki parlak yolculuğunun henüz sona ermediğinden emin. Genç kaleci İtalya galibiyetinin ardından şöyle konuştu: "Mümkün olduğunca uzun süre birinci kaleci olarak kalmayı umuyorum."