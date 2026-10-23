Brezilyalı Raphinha, Barcelona için artık sadece bir kanat oyuncusu olmaktan çıktı; Real Madrid için gerçek bir kabusa ve Katalan ekibinin önümüzdeki El Clasico'yu kazanmak için güvendiği kozlardan birine dönüştü.

Brezilyalı yıldız, önümüzdeki pazar günü Camp Nou'da oynanması planlanan beklenen karşılaşmaya, zirve atmosferine alışkın bir oyuncunun özgüveniyle ve kendisini Barcelona'nın bu kritik maçtaki en tehlikeli silahı yapan bir sicille çıkıyor.

Real Madrid karşısında ürkütücü bir sicil

Raphinha, İspanyol gazetesi "Marca"nın istatistiklerine göre olağanüstü bir rakamla Real Madrid'in yeniden karşısına çıkıyor: Ezeli rakibine karşı oynadığı son 6 maçın tamamı Barcelona'nın galibiyetiyle sonuçlandı ve bu maçlarda 7 gol kaydetti; onu Real Madrid savunmasının bir numaralı kabusu yapan müthiş bir sicil.

Brezilyalı özellikle Thibaut Courtois karşısında başarılı; zira bu serideki gollerinin çoğunu, Raphinha'nın hızı, kritik anlarda ortaya çıkma yeteneği, bire bir mücadelelerdeki becerisi ve savunma hatlarını yarması karşısında epey zorlanan dev Belçikalı kalecinin ağlarına gönderdi. Mesele yalnızca istatistiklerle ilgili değil; aynı zamanda kanat oyuncusunun El Clasico atmosferini okuyarak bunu kritik anlara çevirebilme yeteneğiyle de ilgili.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Sakatlığa rağmen La Liga gol kralı

Real Madrid karşısındaki zengin geçmişinin yanı sıra Raphinha, bu maça bireysel olarak en üst düzey formunda geliyor. Şu anda 12 golle İspanya Ligi gol kralları (Pichichi) listesinin başında yer alıyor ve 9 golü bulunan Kylian Mbappe'nin önünde bulunarak turnuvanın en tehlikeli hücum oyuncusu olarak konumunu pekiştiriyor.

Hâlâ bir sakatlıktan iyileşme aşamasında olmasına rağmen özgüveni, etkinliği ve parlaklığı, onu genellikle fazla fırsat sunmayan bir maçta Barcelona'nın ihtiyaç duyduğu silah hâline getiriyor. Son hücum üçlüsünde fark yaratabilme yeteneği ise şifre kelime olabilir.

Paris: Dönüşün ilk adımı

Şampiyonlar Ligi müsabakaları kapsamında Parc des Princes'te oynanan Paris Saint-Germain maçı, sakatlığının ardından rekabete geri dönüş yolculuğunun ilk adımıydı.

Orada Brezilyalı, performansını ayırt eden ritmini ve uygulama hızını hâlâ yeniden kazanması gerektiği izlenimini verdi ve en iyi hücum seviyelerini gösterecek istikrardan yoksundu, ancak o maçın gerekli bir ısınma dönemi olarak değerlendirilmesi gerekir.

El Clasico ise bambaşka bir zamanlamayla geliyor; daha fazla antrenman ve oyun dakikasıyla Raphinha, seviyesini yeniden yakalama ve rekabet açısından en üst hazırlık noktasına ulaşma fırsatı bulacak.



