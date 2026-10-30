Thibaut Courtois'nun Real Madrid kalesine dönüşü, önümüzdeki pazar günü Racing karşısında sahaya çıkacak kraliyet takımının ilk on birinin en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor; zira Belçikalı kaleci, sağlık sorunu nedeniyle El Clásico'yu kaçırdıktan sonra kale direkleri arasındaki yerini yeniden almaya hazırlanıyor.

Courtois, 2018 yılından bu yana kraliyet takımının asıl kalecisi olarak büyük bir başarıyla kendini kanıtlıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Courtois'nun Real Madrid'de geçirdiği 8 yıl, onu kulüp tarihinin en iyi kalecileri arasına yerleştirdi.

Belçikalı kaleci, pazar günü Santander'de efsane Miguel Ángel'in adına kayıtlı rekora ortak olacak ve 346 maçla kraliyet kulübü tarihinde en çok forma giyen üçüncü kaleci konumuna yükselecek.

Bu sıralamada onun önünde yalnızca iki büyük isim bulunuyor: 454 maça çıkan Paco Buyo ve 725 maçla rekorun sahibi Iker Casillas.

En az 34 yaşında olan Courtois için Móstoles'li kalecinin rekorunu kırmak oldukça uzak bir ihtimal gibi görünüyor.

Belçikalı kalecinin Real Madrid'le sözleşmesinin en az 2028 yılına kadar uzatılması neredeyse kesinleşmiş olsa da, yaş faktörü Courtois'nun lehine işlemiyor.

Casillas kariyerine çok daha genç yaşta başlamış ve 16 sezon boyunca kraliyet takımının kalesindeki yerini korumuştu.

Son sezonları bazı karışıklıklar yaşamış olsa da, bu süre Real Madrid kalesinde en azından öngörülebilir gelecekte ulaşılması zor görünen bir rekor kaydetmeye yetti.

Yine de, Courtois'nun kulübe yalnızca 8 yıl önce katıldığı göz önüne alındığında rakamları etkileyici görünüyor; dahası, 2023-2024 sezonu hazırlık döneminde yaşadığı ön çapraz bağ kopması sakatlığı olmasaydı daha iyi rakamlara ulaşabilirdi.

O sakatlık Thibaut'nun 50 maç kaçırmasına yol açtı, ancak tam zamanında dönerek Wembley Stadı'nda Borussia Dortmund karşısında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid kalesini korudu.

Belçikalı kaleci o maçta, 2022 yılındaki Liverpool karşısında oynanan finaldeki olağanüstü seviyesine ulaşamamış olsa da, dünyanın en iyi kalecisi olarak konumuna dair yeni bir kanıt sundu.

Thibaut Courtois'nun Real Madrid kariyerinde kazandığı iki UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, büyük Avrupa kupalarının sayısı açısından onu üç kez bu kupayı kaldıran Iker Casillas'a yaklaştırıyor.

Ayrıca kupa koleksiyonunda dört İspanya Ligi, iki İngiltere Premier Ligi, iki kupa, bir İngiltere Federasyon Kupası, üç İspanya Süper Kupası ve diğer kupalar da yer alıyor.

Bu başarıların büyük bölümü Real Madrid forması altında geldi, ancak Atlético Madrid ve Chelsea ile de kupalar kazandı; dahası 2010-2011 sezonunda Genk ile Belçika Ligi şampiyonluğunu elde etti.

Son iki sezon Courtois için takım bazında büyük bir hayal kırıklığı yaşattı; bireysel düzeyde ise sayısı yediyi bulan bir dizi sakatlıkla uğraşmak zorunda kaldı; bunların arasında onu 8 maçtan uzak tutan bir menisküs yırtığı da vardı.

Yine de Real Madrid, onun devamı konusunda hiçbir şüphe taşımadı; zira kulüp, Belçikalı kaleciyle bağını uzatmak istiyor.

Valdebebas şehrindeki yetkililer onun geleceği hakkında şöyle diyor: "Ayrılmaya kendisi karar verene kadar kalacak."

Şu an itibarıyla Courtois, kariyerine yeni bir başarı ekleyerek tarih yazmayı sürdürüyor; bu da Real Madrid kalesinin büyük efsanelerinin podyumuna girmesi anlamına geliyor ki bu hiç de küçümsenecek bir başarı değil.