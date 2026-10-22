Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Barcelona karşısında oynanacak merakla beklenen El Clasico öncesinde net bir mesaj vererek, La Liga yarışında büyük önem taşıyan bu mücadelede ezeli rakibiyle arasındaki farkı kapatmak istiyorsa Madrid takımının kazanmaktan başka bir seçeneğinin bulunmadığını vurguladı.

Belçikalı kalecinin açıklamaları, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Leipzig'i 4-1 mağlup etmesinin ardından geldi. Courtois, ilk yarıda önemli bir rol üstlendi; iki tehlikeli pozisyonu önleyerek devre arasına kalesini gol yemeden götürdü.

Courtois, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin öne çıkardığı, Real Madrid kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Kendimi çok iyi hissediyorum, mutluyum ve iyi çalışıyorum. O anda kalemi gol yemeden tutmak için iki önemli kurtarış yaptım ve devre arasına önde girdik; çünkü skorda geride kaldığınızda maç karmaşık bir hâl alabilir."

Courtois, Leipzig karşısındaki gelişmenin sırrını açıkladı

Belçikalı kaleci, ilk golü atmanın maçta önemli bir nokta olduğunu belirterek, takımın iki devre arasında teknik direktörün talimatlarına savunma performansını iyileştirerek ve baskının şiddetini artırarak yanıt verdiğine dikkat çekti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Sözlerine şöyle devam etti: "İlk golü atmak önemliydi ve devre arasında teknik direktör bizden savunmada gelişmemizi istedi. Oyunumuz gelişti, daha yoğun savunma yaptık ve iyi bir galibiyet elde ettik."

Courtois, Real Madrid kadrosu içindeki rekabeti övdü ve takımın oyuncularının büyük bölümünün hazır olmasından yararlandığını, bunun da teknik heyete çok sayıda seçenek sunduğunu ve oyuncuların seviyelerini yükseltmelerine yardımcı olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "Takım çok iyi durumda ve neredeyse tüm oyunculara güvenebileceğimizi görüyoruz. Büyük bir rekabet var ve bu hepimizi daha iyi yapıyor."

El Clasico öncesinde belirleyici bir mesaj

Courtois, Barcelona karşısında oynanacak merakla beklenen mücadeleyle ilgili olarak, puan tablosunda rakibine yaklaşmak istiyorsa Real Madrid'in mevcut özgüvenini olumlu bir sonuca dönüştürmesi gerektiğini vurguladı.

Belçikalı kaleci şunları söyledi: "Onlarla aramızdaki farkı kapatmamız gerekiyor ve bu ancak kazanarak başarılabilir. Maça özgüvenle çıkacağız ve gol yememek için iyi savunma yapmayı umuyoruz."

Ayrıca Real Madrid'i deplasmanda üst üste 4 maçı içeren zorlu bir fikstürün beklediğine değinerek, milli araya girmeden önce bunların tamamında galibiyet elde etmeyi umduğunu ifade etti.

Courtois'nın açıklamaları, El Clasico öncesinde savunma yönünü Real Madrid'in önceliklerinin başına yerleştiriyor. Zira takım, yalnızca hücum üstünlüğünün Barcelona karşısında yeterli olmayabileceğinin ve savunma dengesini korumanın, puan toplama ve rakibiyle arasındaki farkı kapatma çabasında belirleyici bir etken olacağının farkında.

Real Madrid, La Liga'da 9 hafta geride kalırken 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve lider Barça'nın 6 puan gerisinde bulunuyor.