Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, takım arkadaşı Carlos Espi'nin sahip olduğu potansiyeli övdü. Belçikalı kaleci, genç golcünün ceza sahası içindeki varlığının takıma farklı hücum çözümleri sunduğunu ve diğer oyuncuların hareket etmesine, pozisyon üretmesine yardımcı olduğunu düşünüyor.

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Courtois'nın açıklamaları, dün cumartesi günü La Liga'nın 13. haftasında Celta Vigo karşısında 2-1 kazanılan heyecanlı maçın ardından geldi.

Celta Vigo karşısında 85. dakikada galibiyet golünü atan Espi'nin kritik anlarda bu kadar etkili olmasının nedenlerini anlatan Courtois, şunları söyledi: "Varlığını hissettiriyor, fiziksel olarak güçlü ve ceza sahasında nerede olması gerektiğini biliyor. O doğuştan bir golcü."

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Belçikalı kaleci sözlerini şöyle sürdürdü: "Mbappe ve diğer forvetler daha çok kanatlara açılmayı tercih ediyor. Carlos ise bize ceza sahası içinde güçlü bir varlık sağlıyor ve diğer oyuncuların onun etrafında hareket etmesine imkân tanıyor."

Courtois, Espi'nin Vinicius Junior'un ortasına yükseldiği, Celta kalecisi Ionuț Radu'nun ilk denemeyi kurtardığı ve ardından golcünün dönen topu takip ederek ağlara gönderdiği galibiyet golünün detaylarını da anlattı.

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Courtois, "Bu sefer Vini'den harika bir orta ve çok iyi bir kafa vuruşu geldi. Kalecinin kurtarışının ardından top önüne düştü ve golü attı" dedi.

Real Madrid'in kalecisi, özellikle santrforda ilk tercih olan Kylian Mbappe varken düzenli forma şansı bulmakta zorlanan genç golcünün performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Courtois, "Onun adına çok mutluyum. Mbappe'nin as forvet olması nedeniyle Carlos çok fazla süre almıyor ama kendisine verilen her fırsatı değerlendiriyor ve bu son derece önemli" diye konuştu.

Courtois'nın övgüleri Espi ile sınırlı kalmadı. Belçikalı kaleci, Real Madrid'in beraberlik golünü 66. dakikada atarak bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 6'ya yükselten Jude Bellingham'ın performansı hakkında da konuştu.

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İngiliz orta saha oyuncusu için "Jude harika durumda ve takıma çok şey katıyor. Topu saklama, topla çıkma, ilerleme ve şut çekme konusunda büyük bir gücü var. Mükemmel başladığı harika bir sezon geçiriyor ve bizim de bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Celta Vigo karşısında altıncı dakikada Pablo Durán'ın golüyle erken geriye düştükten sonra ilk yarıda zorlanmıştı.

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Mbappe de 39. dakikada bir penaltı kaçırdı. Takım ikinci yarıda Bellingham'ın golüyle oyuna ortak oldu, ardından Espi karşılaşmayı kopardı.

Maçta Courtois da parladı. Belçikalı kaleci, biri beraberlik golünden yaklaşık yarım dakika önce olmak üzere Celta Vigo'nun iki tehlikeli girişimini kurtararak Real Madrid'i maçın içinde tuttu ve takımına geri dönme fırsatı verdi.

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Bu galibiyetle tüm kulvarlarda üst üste dokuzuncu zaferini elde eden Real Madrid, puanını 33'e yükselterek La Liga'nın zirvesinde Barcelona ile eşitlendi. Ancak bugün pazar günü 13. haftada Villarreal ile karşılaşacak olan Katalan ekibinin bir maç eksiği bulunuyor.