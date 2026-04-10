Correia yeni kulübüyle genel hatlarıyla anlaştı, transfer rekoru kırıldı

Anthony Correia, FC Utrecht'te Ron Jans'ın yerini alacak gibi görünüyor. Telstar'ın teknik direktörü, De Galgenwaard'daki kulüp yönetimi ile çok yıllık bir sözleşme konusunda genel hatlarıyla anlaşmaya vardı. Dikkat çeken bir ayrıntı ise, Correia'nın bu hafta sonu Telstar ile birlikte FC Utrecht'i ziyaret edecek olması.

FC Utrecht çevresindeki kaynaklar De Telegraaf'a, cumartesi günkü maçın ardından Telstar ile Correia'nın transfer ücreti konusunda müzakerelerin hızlanacağını bildirdi. 43 yaşındaki teknik direktör, 2027 ortasına kadar Velsen-Zuid'da görev yapacak.

Telstar için rekor bir transfer ücreti söz konusu. Mevcut rekor 1996 yılına ait; o yıl savunma oyuncusu Arjan de Zeeuw, 375.000 avroya denk gelen bir bedelle İngiliz Barnsley'e satılmıştı.

Correia, geçtiğimiz günlerde ESPN'e FC Utrecht ile temas kurulduğunu doğruladı. ''Umarım aklı başında herkes, odak noktasının Telstar olduğunu anlar. Bir soru soruldu ve ben de buna dürüstçe cevap verdim. Buna nasıl tepki verileceği herkesin kendi bileceği bir şey'' diye Haarlems Dagblad'a açıkladı.

"ESPN'de FC Utrecht ile kahve içtiğime dair verdiğim cevaptan kesinlikle pişman değilim. AZ ile olduğu gibi böyle bir soru sorulduğunda insanların spekülasyonlara gireceğini ve soruların geleceğini biliyorum. Çoğu zaman dürüst cevaplar verdiğimizde, sonra düşünmemize gerek kalmaz ve aynı cevabı verebiliriz," diye vurguladı FC Utrecht'in yeni teknik direktör adayı.

Correia, FC Utrecht'i 'harika bir kulüp' olarak tanımlıyor. ''Yani yalan söylememe gerek yok. Ben sadece Telstar'ı her gün daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Elbette bunun 'işin bir parçası' olduğunu biliyorum, ama ara sıra bunu çok büyük bir şova dönüştürüyoruz. Bundan hoşlanmıyorum.''

FC Utrecht'in eski oyuncusu Gert Kruys, Cuma günü ESPN'in De Voetbalkantine programında Correia'nın listenin üst sıralarında yer aldığını açıkladı. Kruys, Correia'ya atıfta bulunarak, "Onun en önde olduğu izlenimini edindim" dedi. "Her türlü haberi okuyorum ve duyuyorum, stadyum içinde de."

"Bence iyi adaylardan biri. Telstar'da mükemmel iş çıkaran yeni nesilden bir genç," diyen Kruys, Velsen-Zuid'daki alt sıralarda yer alan takımın teknik direktörünün gelişini olumlu karşılıyor. Rick Kruys (FC Volendam) ve Paul Simonis (kulüpsüz) de ciddi adaylardı, ancak Correia kesin olarak Jans'ın halefi olacak gibi görünüyor.