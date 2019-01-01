Corentin Siamang: Özür dilerim kaptan
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AA
EURO 2020 elemeleri için İzlanda'ya giden A Milli Futbol Takımımız havaalanında uzun süre bekletildikten sonra, gazetecilerin karşısına geçen Emre Belözoğlu'na mikrofonlarla birlikte tuvalet fırçası da uzatılmıştı.
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Bu hareketin sahibi Belçikalı Corentin Siamang, Türk taraftarla birlikte çektiği videoda özür diledi.
İzlanda'da Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang özür diledi.— mackolik (@mackolik) 11 Haziran 2019
¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/9Q5Pif0QqM
Türkiye Milli Takım forması giydiği videoda Emre Belözoğlu'ndan özür dileyen Siamang "Özür dilerim kaptan" ifadesini kullandı.