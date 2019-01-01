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Corentin Siamang: Özür dilerim kaptan

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Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan Belçikalı Corentin Siamang özür diledi.

EURO 2020 elemeleri için İzlanda'ya giden A Milli Futbol Takımımız havaalanında uzun süre bekletildikten sonra, gazetecilerin karşısına geçen Emre Belözoğlu'na mikrofonlarla birlikte tuvalet fırçası da uzatılmıştı.

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Bu hareketin sahibi Belçikalı Corentin Siamang, Türk taraftarla birlikte çektiği videoda özür diledi.

Türkiye Milli Takım forması giydiği videoda Emre Belözoğlu'ndan özür dileyen Siamang "Özür dilerim kaptan" ifadesini kullandı.

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