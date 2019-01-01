Copa Amerika'da en fazla hangi ligden futbolcu var?
46. düzenlenen Copa America 14 Haziran tarihinde başladı ve 7 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.
A Grubu'nda Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru; B Grubu'nda Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar; C Grubu'nda Uruguay, Ekvador, Japonya ve Şili yer alıyor.
Turnuvaya en fazla Meksika liginden oyuncu katılımı var. Meksika Liga MX Clausura'dan 27, Liga MX Apertura'dan 27 oyuncu yer alıyor.
Turnuvada Katar Stars League'den 25 oyuncu, İspanya La Liga'dan 22, Serie A'dan 21, Premier League'den 20, Arjantin Primera Division'dan 16, Brezilya Serie A'dan 13, ABD Major League Soccer'dan 12, Japonya 1. Lig'den 12, Kolombiya Ligi'nden 11, Ekvador Liga Pro Serie A'dan 9, Ligue 1'den 8, Portekiz Primeira Liga, Hollanda Eredivisie, Peru Ligi'nden 6'şar oyuncu, Spor Toto Süper Lig'den 5, Almanya Bundesliga, Rusya Premier Lig, Belçika Pro League,'den 3'er oyuncu, Suudi Arabistan Ligi, Venezuela 1. Lig ve La Liga 2'den 2'şer oyuncu, İngiltere Championship, Çin Süper Ligi, Çin 1. Ligi, İsviçre Süper Ligi, Almanya 2. Lig, Kıbrıs 1. Lig, Japonya 2. Lig, Uruguay 1. Lig ve Norveç Eliteserien'den 1'er oyuncu bulunuyor.