Conte'nin Suudi Al Ahli'yi çalıştırmasını engelleyen 3 neden!

İtalyan Antonio Conte'nin adı son günlerde Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin teknik direktörlüğüyle anıldı. Conte, kulüp yönetiminin sonuçların ve performansın gerilemesinin ardından teknik direktör dosyasını çözme çabaları çerçevesinde, Hollandalı Marino Pusic'in halefi olarak gündeme gelen isimlerden biri olarak Portekizli Nuno Santo'nun yanında yer alıyor.

Al-Ahli, Pusic'i görevden alma kararını vermeden önce mali bir açmazla karşı karşıya. Zira kulübün, Pusic'in sözleşmesinde kalan yükümlülüklerin değerini temsil eden yaklaşık 7,5 milyon euro temin etmesi gerekiyor. Bu durum, Avrupa sahalarında zengin bir teknik direktörlük geçmişi ve başarılı deneyimleri bulunan Conte çapında bir teknik adamla müzakerelere girmeden önce yönetimi büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor.

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İtalyan teknik direktörün adının cazibesine rağmen, yönetimin hesaplarına gerçekten girmiş olsa bile, bu aşamada Al-Ahli'ye gelmesini zorlaştırabilecek 3 engel bulunuyor.

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Mali talepler ve ekonomik koşullar

Mali karşılık, Conte ile anlaşmanın önündeki en belirgin engellerden birini temsil ediyor; zira onun çapında bir teknik adamı getirmenin gerektirebileceği yüksek değer, gerek maaş gerekse yardımcı teknik ekip düzeyinde göz önünde bulunduruluyor.

Bu adım, Al-Ahli'nin büyük mali yükümlülüklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor. Kulüp, Pusic'in sözleşmesini sonlandırmak için 7,5 milyon euro temin etmekle yükümlü hale geldi. Bu meblağ, kulübün bütçesine ek baskılar getiriyor ve özellikle içinde bulunulan dönemde büyük ek yatırımlar yapma isteğinin net olmaması nedeniyle, yeni ve devasa bir mali yükümlülüğe girme fikrini daha da karmaşık hale getiriyor.

Anlaşma zamanlaması ve teknik projeyi kurmanın güçlüğü

Conte genellikle görevi sezon başında devralmayı tercih eder; böylece takımın unsurlarını değerlendirmek, ihtiyaçlarını belirlemek ve teknik-taktik fikirlerini hazırlık döneminden itibaren uygulamak için yeterli zamana sahip olur. Sezon ortasında bir takımı devralıp maçların ve sonuçların baskısı altında yolunu değiştirmeye çalışmak yerine bunu yeğler.

Bu etken, teknik sorunlarını hızla çözmesi gereken ancak aynı zamanda yeni teknik direktöre sıfırdan başlama lüksünü sunamayan Al-Ahli'nin hesaplarında önemli görünüyor; özellikle de takım sezon müsabakalarına çoktan girmişken ve oyun tarzında ya da kadro yapısındaki herhangi bir değişikliğin sonuçlarını göstermesi zaman gerektirecekken.

Projenin netliği ve teknik garantilerin gerekliliği

Mesele yalnızca maaş ya da anlaşmanın zamanlamasıyla ilgili değil; Al-Ahli'nin Conte çapında bir teknik adamın hırslarıyla örtüşen net bir sportif proje sunma kapasitesiyle de ilgili. Conte, büyük bir kulüpte sadece göreve gelmeyi değil, başarı için uygun koşulların bulunduğu bir fırsatı arıyor.

İtalyan teknik direktörün, birlikte çalışacağı takımın yapısını ve geliştirilmesi gerektiğini düşündüğü mevkileri takviye etme imkânının boyutunu bilmesi gerekiyor; ayrıca teknik yetkilerin netliği ve transferler konusunda yönetimle koordinasyon da bunun içinde yer alıyor.

Mevcut mali baskılar göz önüne alındığında, Al-Ahli onun tüm ihtiyaçlarını karşılama konusunda tam kapasiteye sahip olmayabilir; bu da bir anlaşmaya varılmadan önce iki taraf arasında görüş ayrılıklarının kapısını aralıyor.

Dolayısıyla Conte ile anlaşmak yalnızca onun teknik yeteneğine ya da büyük ismine bağlı görünmüyor; aynı zamanda Al-Ahli'nin, başarılı bir deneyim yaşamasına yardımcı olacak şartları sağlamaya ne ölçüde hazır olduğuyla da ilgili. Bu ise kulübün mevcut koşulları altında karmaşık görünen bir denklem.