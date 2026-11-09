Suudi Al Ahli, teknik direktör İtalyan Antonio Conte ile anlaşma konusunda taraftarlarının umutlarını boşa çıkarabilecek bir yanıt aldı. Tecrübeli çalıştırıcının adı, Hollandalı Marino Pusic yönetiminde sonuçların ve performansın gerilemesi nedeniyle yönetime teknik değişiklik yapması yönünde artan baskılar ışığında, önümüzdeki dönemde takımın başına geçmesiyle gündeme gelmişti.

Conte, Pusic'in yerine gelmesi için ortaya atılan isimlerden biriydi. Portekizli Nuno Santo da bu isimler arasındaydı. Al Ahli yönetimi teknik heyetin geleceğine ilişkin seçeneklerini değerlendirmeye yönelirken, İtalyan teknik direktörün tutumu şu an için kulübün beklentilerinden uzak görünüyor.

Bu bağlamda Conte'nin menajeri Federico Pastorello, müvekkilinin Al Ahli'yi çalıştırma ihtimaline ilişkin tutumunu net bir şekilde ortaya koyarak, bu sezon Suudi Roshn Ligi'ne geçmenin hesapları arasında olmadığını vurguladı.

Pastorello, Suudi "El Meydan" gazetesine göre şunları söyledi: "Bu sezon Roshn Ligi'ne geçme seçeneği gündemde değil. Başka sezonlarda mümkün olabilir, ancak şu anda Conte'nin seçenekleri arasında yer almıyor."

İtalyan teknik direktörün menajeri, müvekkilinin Avrupa kulüplerinden birden fazla teklifi bulunduğunu, ancak henüz nihai kararını vermediğini ekledi. Bu durum, önümüzdeki dönemde kıta Avrupası'nda kalma ihtimallerini güçlendiriyor.

Al Ahli'nin krizi yalnızca alternatif teknik direktörün seçimiyle sınırlı değil. Yönetim, Pusic'in sözleşmesiyle ilgili mali bir engelle karşı karşıya. Zira görevine son verilmesi kararı alınması halinde, sözleşmesinde kalan yükümlülüklerin değerini temsil eden yaklaşık 7,5 milyon euro bulması gerekiyor.

Böylece, gerek İtalyan teknik direktörün tutumu gerekse Pusic'in görevden alınması dosyasını çevreleyen mali karmaşıklıklar nedeniyle, Al Ahli'nin bu sezon Conte ile anlaşma ihtimalleri zayıf görünüyor. Bu arada teknik heyetin değiştirilmesini talep eden taraftar baskıları sürüyor.