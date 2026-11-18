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Antonio Conte gerçekten Juventus'un başına dönebilir mi? Yanıt evet. Bu kez kapıyı açan, bizzat Salentolu teknik direktörün kendisi oldu. Napoli'ye veda etmeyi seçtikten sonra kulüpsüz kalan ve Manchester United fırsatının peşinden gitmeyen Juventus'un eski teknik direktörü, Cronache di Spogliatoio'ya verdiği röportajda Allianz Stadium'daki görevine dönmeye açık olduğunu söyledi.

Teknik direktör, bugün bir bölümü yayımlanan ve tamamı cuma günü yayımlanacak röportajda "Er ya da geç o çemberi tamamlamamız gerekecek" dedi. Bu sözler, Juventus döneminin eski millî takım teknik direktörü için de hâlâ eksik bir yanı olan, mümkünse mutlu sonla tamamlanmasını istediği bir sayfa olduğunu gösteriyor.

Röportajda birçok konuya değinildi: 2009'da Diego yüzünden Juventus'a neden hayır dediğinden, son yıllarda dönüşe yaklaştığı iki fırsata kadar. İlkinde Agnelli 2019'da Sarri'yi seçti; ikincisinde Giuntoli, yalnızca bir yıl sonra sona erecek bir dönem için Thiago Motta'yı tercih etti. Antonio Conte Juventus'a dönecek; yalnızca "doğru fırsatı" bekliyor. İşte sözleri.

"TAVİZ VERMEM" - "Bari'den sonra, daha 2009'da Juve'nin teknik direktörü olabilirdim. Secco ile uzun uzun konuştum; takımın başında Ranieri vardı. Çok sayıda forvetleri vardı ve kanat oyuncularına ihtiyaç duyduklarını söyledim ama 4-2-4 oynatacağımı gayet iyi bilmelerine rağmen Diego'yu aldılar. Benden bazı güvenceler istiyorlardı. Roma'daki Barcelona-Manchester United Şampiyonlar Ligi finaline gitmemi istediler. O görüşmeye Juventus'un teknik direktörü olarak girdim. Bana Diego'nun 4-3-1-2 ile oynamak istediğini söylediler. Başka herhangi bir teknik direktör evet derdi ama ben taviz vermem. Bari'den Juventus'a geçmek için bunu yapabilir, kabul edebilirdim ama ben böyle biri değilim. Bu yüzden kulübe şunu söyledim: "Nasıl oynayacağımıza bir futbolcu karar verecekse ben sizin için doğru teknik direktör değilim". O görüşmeden Juventus'un teknik direktörü olmayacağımı bilerek çıktım."

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İKİ KEZ DÖNMEYE YAKLAŞTI - "Juve ile ilişkimde ilginç olan şu: Geçmişte yeniden bir araya gelebileceğimiz anlar oldu. Sarri'yi almaya karar verdiklerinde böyle bir fırsat vardı. Ben kulüpsüzdüm ve sonrasında Inter'e gittim. İkinci fırsat da ben kulüpsüzken Giuntoli'nin Thiago Motta'yı almaya karar verdiği dönemdi. Ben Napoli'ye gittim."

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DOĞRU FIRSAT OLDUĞUNDA DÖNECEĞİM - "Juventus taraftarlarıyla sık sık karşılaşıyorum; bana "Ne zaman döneceksin?" diye soruyorlar. Yanıtım şu: Fırsat olduğunda döneceğim, bazı koşullar bir araya geldiğinde. Bu zor çünkü iki koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor: Benim kulüpsüz olmam ve Juventus'un bir teknik direktör araması."

ÇEMBER TAMAMLANMALI - "Er ya da geç o çemberi tamamlamamız gerekecek. Bunun bir, on ya da on beş yıl sonra mı olacağını bilmiyorum ama Juventus'ta bir şeyleri yarım bıraktığımı biliyorum. Kolay olmayacağını biliyorum; yine de er ya da geç çemberin tamamlanması gerekeceğini düşünüyorum."