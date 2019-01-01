Conor Coady: Virgil van Dijk, Liverpool'u değiştirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’ın defans oyuncusu Conor Coady, Virgil van Dijk hayranı olduğunu belirtti.

2018-19 sezonunda ligi yedinci sırada bitiren Wolverhampton’ın bütün lig maçlarında 90 dakika forma giyen Conor Coady, Virgil van Dijk’ın ’u değiştirdiğini öne sürdü.

Liverpool altyapısında yetişen ve 5 sene önce ‘Kırmızılar’dan ayrılan Coady, Liverpool’un resmi internet sitesine yaptığı açıklamada “Herkes Virgil’ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun farkına vardı. Liverpool’a geldiğinden bu yana bütün takımın defans gücünü artırdı. Onunla ilgili en önemli şey bütün yaptıklarının kendi kontrolü altında olması. Şampiyonlar Ligi finalinde Heung-min Son’u engellediği pozisyon onun bütün sezon boyunca yaptığı en iyi hareketlerden biriydi. Virgil van Dijk, Liverpool’u değiştirdi ve bunu izlemek çok keyif verici.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 50 resmi maça çıkan Virgil van Dijk, takıma verdiği savunma katkısının yanı sıra 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.