Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Domínguez, 2030 Dünya Kupası’nın 64 milli takımı kapsayacak şekilde tarihi bir genişlemeye sahne olacağını açıklayarak spor camiasında bir sürpriz yarattı.

Dünya Kupası, tarihsel olarak 16 takımla düzenleniyordu; 1982'de 24 takıma, 1998'den itibaren ise 32 takıma genişletilmişti. 2026 Dünya Kupası ise 48 takımın katılımıyla tarihin en büyük turnuvası olacaktı.

Alejandro Domínguez, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nın başlangıcının 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımın katılımıyla düzenleneceğini doğruladı.

Bu gelişmeler, turnuvanın benzersiz bir sistemle düzenleneceği bir dönemde gerçekleşiyor. Uruguay, Arjantin ve Paraguay tek tek maçlara ev sahipliği yapacak, turnuvanın geri kalan maçları ise Fas, Portekiz ve İspanya’nın ortak organizasyonunda gerçekleştirilecek.

Turnuvanın 64 milli takıma genişletilmesi olasılığının, Dünya Kupası eleme sistemine doğrudan ve kaçınılmaz bir şekilde yansıyacağı kesindir.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, bu fikre zaten işaret etmiş ve ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuva sona erdikten sonra “bu konuyu ele alacaklarını” belirtmişti.

Infantino, “Dünya Kupası’nı düzenlerken, bunu sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, gerçekten de tüm dünya için düzenlemek önemlidir. Her ülkenin Dünya Kupası’na katılma hayali kurmasına izin verilmelidir” dedi.



