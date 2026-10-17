Conceicao, Ronaldo ve Jesus krizine dahil oldu: Bu durum adil görünmüyor!

Suudi Arabistan ekibi Ittihad'ın eski teknik direktörü Portekizli Sergio Conceiçao, vatandaşı Cristiano Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus arasında çıkan tartışmaya değinerek, her ikisinin de Portekiz futbolundaki büyük konumu nedeniyle anlaşmazlıkta taraf tutmanın zor olduğunu vurguladı.

Ittihad'dan ayrılmasından bu yana halen kulüpsüz olan Conceiçao, İtalyan "Gazzetta dello Sport" gazetesinin "La Tripletta" podcast yayınına katılarak krizi değerlendirdi ve Ronaldo'nun bir futbol efsanesi olduğunu, Jesus'un ise saygınlık ve teknik direktörlük tecrübesine sahip olduğunu belirtti.

51 yaşındaki Portekizli teknik adam şöyle konuştu: "Bu, ülkemde hassas bir konu. Cristiano bir efsane, tarihin en iyi 5 oyuncusundan biri. Diğer tarafta Jesus milli takımın teknik direktörü, saygın ve geniş tecrübeye sahip bir hoca. Açıkçası, birini diğerine tercih etmek adil görünmüyor."

Conceiçao, Ronaldo'nun yerine Figo'yu seçti

Portekiz futbolu hakkında konuşurken Conceiçao, kendisi ile futbolcu olan oğlu Francisco Conceiçao arasında en iyi kanat oyuncusu üzerine eğlenceli bir karşılaştırmaya girdi ve gülerek "Sergio!" yanıtını verdi. Ardından sözlerini düzeltip vatandaşı Luis Figo'nun en iyi olmaya devam ettiğini belirtti.

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Figo'nun Cristiano Ronaldo'dan da üstün olup olmadığı sorulduğunda Conceiçao seçim yapmanın zor olduğunu itiraf etti, ancak kanat mevkiinde oynama açısından Portekiz'in eski yıldızını öne çıkardı.

Conceiçao, "Oh, bu zor bir soru. Ama kanat oyuncusu olarak Figo'yu seçebilirim; gerçekten istisnai bir oyuncuydu." dedi.

Conceiçao, İtalya'ya dönüş kapısını açık bıraktı

Teknik direktörlük kariyerinin geleceğine ilişkin olarak ise 2024-2025 sezonunda Milan'ın başında görev yapan Conceiçao, İtalya Ligi'ne dönme olasılığını dışlamadı ve İtalya'da yeni bir tecrübe yaşamak istediğini vurguladı.

"Neden olmasın? Bunu çok isterim. Geçmişte, Milan'ın yanı sıra başka seçenekler de vardı." dedi.