İttihad'ın eski teknik direktörü Portekizli Sergio Conceiçao, Krallık'taki tecrübesine ilişkin tartışma yaratan açıklamalarını netleştirmek için geri döndü. Kültür farklılıkları ve takımlar içindeki disiplin hakkında aktarılan sözleri bir eleştiri dalgasına yol açtıktan sonra, Suudi oyunculara hakaret etmeyi ya da yeteneklerini sorgulamayı amaçlamadığını belirtti.

Conceiçao, İttihad'ın teknik kadrosunun başında yaklaşık 8 ay geçirdi ve takımı Suudi Roshn Ligi'nde beşinci sırada bitirerek Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde yer kazandı.

Ancak serüveninde diğer turnuvalarda başarısızlıklar yaşandı; İttihad, Harameyn Hizmetkârı Kupası'ndan yarı finalde Al Khaleej karşısında elendi, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne ise çeyrek finalde Machida Zelvia'ya elenerek veda etti.

Conceiçao açıklamalarının gerçeğini netleştiriyor

Portekizli teknik adam, resmi "Instagram" hesabındaki hikâye özelliği aracılığıyla bir açıklama yayımladı ve İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesiyle bağlantılı bir podcast'teki konuşmasının doğru olmayan bir biçimde yorumlandığını belirtti.

Gelecek maçlar ALI Premier Lig 14:00 ITT

Conceiçao, Suudi Arabistan'daki tecrübesine ilişkin iki soruya yanıt verdiğini, ancak açıklamalarının Suudi futboluna yönelik bir eleştiri gibi sunulmasıyla şaşkına döndüğünü söyledi. Yerel oyuncuları küçümsemeyi ya da kendisini ve ailesini ağırlayan, takdir ve saygı duyduğu Krallık'a saygısızlık göstermeyi amaçlamadığını vurguladı.

İttihad'ın eski teknik direktörü, Suudi oyuncuları kötü olarak nitelendirmediğini ve kalitelerini sorgulamadığını vurgulayarak, konuşmasının Suudi Arabistan ve Avrupa'daki futbol oynama tarzları arasındaki farklara ve Avrupa sahalarında 13 ya da 14 yıllık bir çalışmanın ardından farklı bir ortama uyum sağlamanın zorluğuna odaklandığını açıkladı.

Krallık'taki tecrübesinin kendisi için önemli olduğunu da ekledi; zira yeni ortamın bazı yönlerine uyum sağlamada karşılaştığı zorluklara rağmen bu tecrübe ona öğrenme, vizyonunu genişletme ve sporcuları ve onların futbola yaklaşım biçimini anlama fırsatı verdi.

Conceiçao'nun "La Tripletta" podcast'indeki konuşmasından aktarılanlara göre açıklamaları, yerel ve yabancı oyuncular arasındaki bağlılık düzeyi ve profesyonel kültür farkından söz etmesinin ardından tartışma yaratmıştı; bir oyuncunun ailevi ya da dini sebeplerle antrenmana katılmayabileceği durumlara işaret etmişti.

Ayrıca yeni kültüre uyum sağlamanın zorluğundan bahsetti ve Suudi Ligi'ne geçişinin sebeplerinden birinin mali yön olduğunu kabul etti. İttihad yönetiminin sonuçlara ve taraftarların sosyal medya üzerindeki tepkilerine dayandığına da değindi.