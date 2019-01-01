CONCACAF Gold Cup ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?
15.'si düzenlenen 2019 CONCACAF Gold Cup, yani Altın Kupa, CONCACAF üyesi ülkelerin ulusal futbol takımlarının kendi aralarında düzenlediği bir turnuvadır. Bu turnuvaya Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'de bulunan ülkelerin katılır.
>>2019 Copa America rehberi: Takım tanıtımları, kadrolar, kilit oyuncular, fikstür...
Altın Kupa'nın son şampiyonu, 2017'de finalde Jamaika'yı yenen Amerika Birleşik Devletleri'ydi.
16 takımın katılacağı 2019 CONCACAF Altın Kupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. B ve C grubundan ikişer maç da Kosta Rika ve Jamaika'da oynanacak.
CONCACAF Gold Cup ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda?
15 Haziran - 7 Temmuz arasında oynanacak olan Altın Kupa'nın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
Açılış maçında A Grubu'ndan Kanada, 16 Haziran Pazar gecesi saat 02:30'da Martinik ile karşı karşıya gelecek.
Maç programı
A Grubu
16 Haziran Pazar - 02:30 - Kanada-Martinik
16 Haziran Pazar - 05:00 - Meksika-Küba
B Grubu
17 Haziran Pazartesi - 01:00 - Haiti-Bermuda
17 Haziran Pazartesi - 03:30 - Kosta Rika-Nikaragua
C Grubu
18 Haziran Salı - 02:00 - Kurasao-El Salvador
18 Haziran Salı - 04:30 - Jamaika-Honduras
D Grubu
19 Haziran Çarşamba - 02:30 - Panama-Trinidad ve Tobago
19 Haziran Çarşamba - 05:00 - ABD-Guyana