CONCACAF Gold Cup ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

CONCACAF üyesi ülkeler arasında düzenlenen Gold Cup, 15 Haziran 2019'da başlıyor.

15.'si düzenlenen 2019 CONCACAF Gold Cup, yani Altın Kupa, CONCACAF üyesi ülkelerin ulusal futbol takımlarının kendi aralarında düzenlediği bir turnuvadır. Bu turnuvaya Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'de bulunan ülkelerin katılır.

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Altın Kupa'nın son şampiyonu, 2017'de finalde 'yı yenen Amerika Birleşik Devletleri'ydi.

16 takımın katılacağı 2019 CONCACAF Altın Kupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. B ve C grubundan ikişer maç da Kosta Rika ve Jamaika'da oynanacak.

CONCACAF Gold Cup ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda?

15 Haziran - 7 Temmuz arasında oynanacak olan Altın Kupa'nın 'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Açılış maçında A Grubu'ndan Kanada, 16 Haziran Pazar gecesi saat 02:30'da Martinik ile karşı karşıya gelecek.

Maç programı

A Grubu

16 Haziran Pazar - 02:30 - Kanada-Martinik

16 Haziran Pazar - 05:00 - -Küba

B Grubu

17 Haziran Pazartesi - 01:00 - Haiti-Bermuda

17 Haziran Pazartesi - 03:30 - Kosta Rika-Nikaragua

C Grubu

18 Haziran Salı - 02:00 - Kurasao-El Salvador

18 Haziran Salı - 04:30 - Jamaika-Honduras

D Grubu

19 Haziran Çarşamba - 02:30 - -Trinidad ve Tobago

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19 Haziran Çarşamba - 05:00 - -Guyana