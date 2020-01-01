Comolli: Muriqi Premier Lig'de oynayabilir

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, katıldığı bir podcastte ayrılık sürecine dair konuştu ve Vedat Muriqi hakkında yorum yaptı.

2018'de 'de göreve başlayan ve Ocak 2020'de görevden ayrılan sportif direktör Damien Comolli, yaşananlara dair ilk kez konuştu.

The Athletic'in podcast programına katılan Comolli, David Ornstein'ın sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'den ayrılık sürecine değinen Comolli, daha önce birçok kez istifa ettiğini söyledi:

"Açıklaması çok zor ama özetleyecek olursam ilk olarak 1 yıl önce istifamı vermiştim. 25 Şubat 2019'da istifa ettim. Çünkü o ortamda rahat edemedim. 2 seçeneğim vardı: Ya bekleyip kulübün beni göndermesini umacaktım. Ya da istifa edip tazminat olarak bir yıllık maaş ödeyecektim. Bunu yapamazdım. Yönetime defalarca gitmek istediğimi söyledim ama hep reddettiler."

Daha fazla takım

"Ve sonunda dayamayacak duruma geldim. Tünelin sonunda ışık yoktu. Bunu kamuoyuna da açıklamak zorundaydım. Hayatımda ilk defa tweet attım. O güne kadar bir tane bile sosyal medya hesabım olmamıştı. Doğru olmayan bazı şeyler vardı ve bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Bu olaydan sonra kulüp ayrılmama izin verdi."

"Ali Koç haber vermeden transfer yaptı"

Başkan Ali Koç ve takıma yapılan transferlere ilişkin Comolli şunları dile getirdi:

"Başkan Ali Koç, benim ve teknik direktörün bilgisi dahilinde olmayan bir transfer yaptı. Onun bu kararına saygı duydum. Çünkü vaktini ve parasını bu kulübe yatıran bir insan. Sonuçta kendisi başkan. İstediğini yapabilecek özgürlüğe sahip. Ama elbette bu durum beni rahatsız etti."

Fenerbahçe'nin içinde ve çevresinde çok fazla negatiflik olduğunun altını çizen Comolli, Ayew ve Slimani transferlerinde sorunun oyuncularda olmadığını vurguladı: "Kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum. Ayew ve Slimani’yi getirdik. En büyük iki transferimiz onlardı. Çok büyük başarısızlık, felaket olarak nitelendirildiler. Ben ise 'Bunlar iyi oyuncular. Eğer başarılı olamıyorlarsa takım içinde sorun var' dedim. Ayew kanat oyuncusu olmasına rağmen bu sezon Swansea City’de 13 gol atıp 5 asist yapmış. Fenerbahçe’de 5 asisti bile yoktu. Slimani ise ’da fırtına gibi esti. Sorun bu futbolcularda değildi.

"Muriqi Premier Lig'de oynayabilir"

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin Premier Lig'de oynayabilecek seviyede olduğunu belirten Comolli, "Muriqi, Premier Lig futbolcusu olabilmek için bütün özelliklere sahip. Siz genç bulmuyorsunuz ama bana göre 25 genç bir yaş. 18-19 ay önce ikinci lig takımında oynuyordu ve inanın bana orası çok iyi bir lig değil. Kendini çok iyi şekilde geliştirdi. Hala öğrenecek çok şeyi var. Muriqi, ve gibi takımlar için hazır olmayabilir ama Premier Lig'deki diğer kulüplerde oynayabilir" ifadelerini kullandı.

Muriqi'nin EURO 2020 Elemeleri'nde İngiltere maçındaki performansına değinen Fransız direktör, "Kosova - İngiltere maçındaki performansına bakarsanız Muriqi, Michael Keane ve Harry Maguire'ı parçalarına ayırdı. Keane ve Maguire'ın transfer bedellerini hesaplıyordum. 130 milyon sterlin ediyorlar. Bizse Muriqi'yi 3.5 milyon euro'ya aldık!" dedi.

"Muriqi'ye çok üzülmüştüm"

Olivier Giroud ile arasında karşılaştırma yapan Comolli, Muriqi'nin ihtiyacı olan şeyin Arsene Wenger gibi bir teknik direktör olduğunu belirtti:

"Fenerbahçe'de olduğum dönemde Muriqi kadar kaliteli bir oyuncunun daha fazla gol atma şansı bulamamasına çok ama çok üzülmüştüm. Çünkü takımın Muriqi'de olmayan ofansif bir yapıya ihtiyacı vardı. Muriqi'yi sürekli olarak Olivier Giroud ile kıyaslıyorum çünkü Giroud'un 25 yaşındaki haline göre Muriqi daha avantajlı ama Giroud çok önemli 2 karar aldı. 'e gitti ve orada şampiyonluk yaşadı. Sonra 'e gitti ve orada Giroud'u Giroud yapan Arsene Wenger ile tanıştı. Muriqi de kendini geliştirebilecek Arsene Wenger'ini bulmalı."

Premier Lig kulüplerinin Muriqi'yi izleyip izlemediği sorusuna Comolli, "Bazı Premier Lig kulüpleri onu izliyor muydu sorusuna: Sürekli Muriqi'yi soruyorlardı, izlemeye gelmek için bilet istiyorlardı. Maçta bizi görüp 'Oyuncunuzu izledik, gerçekten harika. Southamtpon ve İngiltere maçlarında gördük, muhteşem bir performans sergilemişti' diyorlardı. Kosova'nın 26 Mart'ta Kuzey Makedonya ile oynayacağı play-off maçına gitmeyi planlıyorum. Makedonya'da eski Fenerbahçeli, Kosova'da şimdiki Fenerbahçeli futbolcu var. Kosova EURO 2020'de yoluna devam ederse ve Muriqi de iyi oynarsa fiyatı yükselecektir" yanıtını verdi.

Comolli, Kosovalı yıldız hakkındaki yorumlarını şöyle sonlandırdı: "Hepsinin ötesinde fiziksel anlamda harika istatistikleri var. Tüm gün koşup sprint atabilir. Çok profesyonel ve kendini adamış durumda. Akıcı şekilde İngilizce konuşabiliyor."