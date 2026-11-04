Como, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde rakibine ağır bir yenilgi yaşattı. Cesc Fàbregas'ın takımı, RC Lens'i 9-1 mağlup etti. Eski FC Utrecht forveti Tasos Douvikas hat-trick yaptı ve altı golle şu anda Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı konumunda.

Como, bir köşe vuruşuyla erken öne geçti. Douvikas arka direkte topa dokundu. Lensli bir savunmacı pozisyonda geride kaldığı için ofsayt şüpheleri yersiz çıktı: 0-1.

Douvikas, yarım saatlik bölümün ardından bir kez daha gol attı. Paz topu harika bir pasla arka direğe gönderdi. Álvaro Valle, topu tam zamanında oyun alanında tutup Douvikas'a aktardı. Forvet de rahat bir dokunuşla golü buldu.

Üçüncü gol de gecikmedi. Bu kez Paz sahneye çıktı. Arjantinli oyuncu ceza sahasına girip sol ayağıyla sert ve yüksek bir şutla ağları buldu. Ardından golünü hayatını kaybeden Tenerife forveti Jesús de Miguel'e adadı.

Dördüncü gol, ikinci yarının başlamasından iki dakika bile geçmeden geldi. Paz, yok gibi görünen boşluğu fark edip Luis da Cunha'yı buldu. Brezilyalı oyuncu da sol ayağıyla sakin bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Luis Milla'nın ortasında Kempf skoru 0-5'e getirdi. Hemen ardından Douvikas hat-trick'ini tamamladı. Paz'ın tam istediği gibi gönderdiği pasla buluşan Yunan forvet, yakın mesafeden kararlı bir vuruşla topu yakın köşeden ağlara gönderdi.

Lens için kâbus henüz bitmemişti. Sahada tamamen çaresiz kalan takım, 62. dakikada yedinci golü de yedi. Bu kez golü henüz 19 yaşındaki Mattia Liberali attı. Ardından Ruben Aguilar, bir köşe vuruşunda yaptığı harika voleyle Kuzey Fransa ekibinin onurunu bir ölçüde kurtardı.

Beş dakika bile geçmeden, taraftarlarının ıslıkladığı Lens, Martin Baturina'dan bir gol daha yedi. Hırvat oyuncu son derece sakin kaldı ve bir vücut çalımının ardından topu rahatça ağlara gönderdi: 1-8. Matteo Papaccioli de golcüler arasına katıldı. İlk anda yerden yaptığı vuruşla gelen golün ofsayt nedeniyle iptal edileceğini düşünmüştü: 1-9.