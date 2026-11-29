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Como-Juventus maçı bu akşam saat 20.45'te göl kıyısında oynanacak ve bir sezonun kaderini belirleyebilecek karşılaşmalardan biri. Puan durumuna bakıldığında (Cono 26 puanla beşinci, Juve 21 puanla yedinci), yenilgi halinde asıl büyük riski taşıyan taraf elbette Juventus. Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Kıbrıs ekibi Omonia Nicosia'yı yendikleri maçın ardından Luciano Spalletti açık konuştu: “Bu çok önemli bir dönüm noktası, kritik bir maç olacak, rakibin seviyesini göz önüne alırsak.”

28 Ekim'de Genoa karşısında alınan yıkıcı yenilginin ardından Juventus, kasım ayında hem sonuçlarıyla hem de performansıyla olumlu sinyaller verdi: Juve-Napoli 2-0, AZ-Juve 1-2, Fiorentina-Juve 2-2, Juve-Venezia 4-0, Juve-Omonia 4-1. Ancak Como'ya karşı alınacak bir yenilginin durumu yeniden kötüleştireceği ve Spalletti'nin bu sezonki görevini bir kez daha tehlikeye atacağı açık. Juve, Como'ya yenilirse Şampiyonlar Ligi bölgesiyle arasındaki fark, şampiyonluk yarışı bir yana, aralık başında fiilen kapatılamayacak hale gelecek. Bu durumda kulübün ve Juventus yönetiminin bazı değerlendirmeler yapması gerekecek. Üstelik dışarıda fırsat kollayan bir Antonio Conte de var. Conte, önce kaptanlığını, ardından teknik direktörlüğünü yaptığı takımın başına “döngüyü tamamlamak için” dönmeye hazır olduğunu basın aracılığıyla fiilen dile getirdi.

Maç öncesinde Spalletti konuşmazken Fabregas, basın toplantısında Spalletti'nin deneyimini, dehasını ve ustalığını övdü. Ayrıca mevcut puan durumundan bağımsız olarak Como ile Juventus arasında, genç futbolcuların bakış açısından hâlâ bir statü farkı bulunduğunu söyledi: “Genç bir oyuncu sünger gibidir. Como, kariyerlerinin zirvesi değil; Manchester City'ye veya Juventus'a gitmek istiyorlar.” Juventus'un 129 yıllık geçmişi silinemeyeceği için Fabregas'ın değerlendirmesine objektif olarak itiraz edilemez. Ancak bugün Como ve Juventus'un kadrolarına bakıldığında en iyi genç oyuncuların başkan Suwarso'nun takımında olduğu da doğru. Juve'de Jacobo Ramon gibi bir stoper var mı? Alex Valle gibi bir bek? Maximo Perrone gibi bir orta saha? Nico Paz veya Marti Baturina gibi on numaralar? Diao gibi bir forvet?

Como-Juventus bu yüzden birçok mücadeleyi bir araya getiren bir maç. Fabregas'a karşı Spalletti. Como'nun gençlerine karşı Juve'nin gençleri. Como'nun, yıllardır aynı yöneticiler ve aynı teknik direktörle, büyük değişiklikler yaşamadan istikrarlı biçimde sürdürülen projesine karşı Juventus'un, 2020'den bu yana neredeyse her yıl farklı yöneticilerin ve teknik direktörlerin görev aldığı projesi. Belki de bu yüzden bu akşam ev sahibi için yenilgi acı verici olsa da belirleyici olmayacak; konuk ekip içinse bir mağlubiyet, en azından ligde, sezonun fiilen sonu anlamına gelecek. Muhtemelen Spalletti'nin Torino'daki dönemi için de.