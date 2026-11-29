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Como-Juventus maçı, 2026/2027 Serie A sezonunun 13. haftasındaki büyük karşılaşma. Göl kıyısındaki Sinigaglia Stadı'nda başlama vuruşu saat 20.45'te yapılacak.

Kâğıt üzerinde, Şampiyonlar Ligi potasında yer almak için mücadele eden iki takımın doğrudan karşı karşıya geleceği bir maç. Ev sahibi Como, maç öncesinde 26 puanla rakibinin önünde, ancak yine de 5. sırada. AEK Atina galibiyeti, Cesc Fabregas'ın öğrencilerine Avrupa'da moral verirken takımın olumlu gidişatına da katkı sağladı. Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus da toparlanma sürecinde. Ligde 21 puanı bulunan Juventus, son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Omonia karşısındaki galibiyet ise takıma hücumda yeniden büyük özgüven kazandırdı.

COMO-JUVENTUS

GOLLER: -

COMO-JUVENTUS: MUHTEMEL 11'LER VE MAÇ BİLGİLERİ



Como-Juventus



Goller: -



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Teknik direktör: Fabregas.



JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik, Bremer, Lucumì, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani.

Teknik direktör: Spalletti.



Hakem: Mariani

Sarı kart görenler: -

Kırmızı kart görenler: -

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GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR



0' Sinigaglia Stadı'nda başlama vuruşu saat 20.45'te



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