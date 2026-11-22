Real Madrid'de istikrar her alanda yeniden sağlandı. Genel kurul ve Santiago Bernabéu taraftarlarının durumu netleştirmesinin ardından, ne idari ne de sportif açıdan tartışmaya yer kaldı.

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Yönetimin kulüp içindeki duruma hâkim olmasıyla birlikte, gelecek sezona hazırlık kapsamında kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Kadrodaki oyuncuların büyük bölümünün devamını sağlamaya yaklaşan kulüpte, sözleşme yenileme dosyasında sıradaki isimler Jude Bellingham ve Brahim Díaz olacak.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, bazı oyuncuların geleceği ve Real Madrid'e dönme ihtimallerine ilişkin söylentilerde Nico Paz, Franco Mastantuono ve Jacobo Ramón ön plana çıkıyor.

Şu anda Como forması giyen Nico Paz, son milli arada Arjantinli taraftarlar nezdinde popülerliğinin arttığını bizzat fark etti. Hatta bazıları, onu yeni bir sahibinin olması zor görünen bir tahtın olası varisi olarak göstererek abartıya kaçtı.

Real Madrid'in Valdebebas'taki tutumu, Tenerife Adası kökenli oyuncu konusunda değişmedi. Dahası, dönüş ihtimaline ilişkin şüpheler hâlâ sürüyor.

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Kulüp yönetimi, oyuncunun düzenli forma şansı ve etkili bir rol aradığının gayet farkında. Ancak şu an geri dönmesi, onu Jude Bellingham ve Arda Güler gibi oyuncuların yanı sıra kendi fırsatını bekleyen Brahim Díaz ve Rodrygo ile zorlu bir rekabetin içine sokacak.

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Bu konuda tutumun değiştiğine işaret eden herhangi bir gelişme bulunmuyor.

Tüm bu seçenekler ilkbaharda yeniden masaya gelecek. Zira Real Madrid yönetimi, Nico Paz'ı ve birçok başka oyuncuyu sürekli olarak takip ediyor.

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Oyuncuları geri alma ya da bu seçeneklerden vazgeçme kararlarının hayata geçirilmesi, sportif yönetimin kararlarına ve oyuncuların kendi isteklerine bağlı olacak.

Ayrıca Nico Paz transferinin tamamlanması 80 milyon euro harcamayı gerektirecek. Bu rakam, İtalyan kulübünün oyuncunun haklarını almak için ödediği 60 milyon euroyu çok daha düşük gösteriyor.

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2027 yazı, Real Madrid'in eski oyuncusunu geri satın alması için son fırsat olarak görülüyor. Önümüzdeki ara transfer döneminde dönmesi ihtimali ise tamamen rafa kaldırıldı.

Öte yandan Valdebebas'ta Franco Mastantuono konusunda iyimser bir hava hâkim. Geçen yaz ve önceki sezonun son bölümünde oyuncuyu çevreleyen şüpheler, yeteneklerine dair giderek artan bir inanca dönüştü.

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Real Madrid yönetimi Arjantinli oyuncuya inanıyor. Attığı her gol ya da çıkardığı her iyi maç, gerek İtalyan kulübündeki kiralık süresinin sona ermesinin ardından geri alınmasını haklı çıkarmak gerekse olası bir transferin önünü açmak açısından kulüp için bir rahatlama kaynağı oluyor.

Mastantuono'nun geleceği konusunda acele etmeye gerek yok. Aynı durum, geleceğine ilişkin nihai karar verilmeden önce önünde bir buçuk yıl bulunan Jacobo Ramón için de geçerli.

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Ramón, Como formasıyla yeni bir gol daha kaydetti ve bu da doğal olarak değerinin sürekli artmasına katkı sağladı.

Real Madrid'in bütçesine oyuncu satışlarından elde edilecek 150 milyon euroluk bir gelir koyduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ayrıca bu oyuncuların ve kulübün hâlâ geri alma opsiyonuna sahip olduğu Víctor Muñoz gibi diğer isimlerin sergilediği iyi performanslar, geniş bir olasılık ve potansiyel transfer yelpazesinin kapısını aralıyor.

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Üstelik iş bununla da sınırlı değil. Bu oyunculardan bazılarının A takıma dönme ihtimali de masada duruyor.

Chema ise özel bir örnek olarak öne çıkıyor. Orta saha oyuncusu, Premier Lig'de dikkat çekici performanslar sergilemeyi başardı.

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Brighton'a transferi ikinci satışı anlamına geldiği için Real Madrid'e olası dönüş seçeneği ertelenmiş olsa da kulüp geri satın alma maddesini zaten kaybetti.

Bununla birlikte orta saha oyuncusunun Real Madrid'e duyduğu aidiyet hissi değişmedi. Madrid ekibi her zaman onun ilk tercihi olmaya devam edecek, ancak gerçek şu ki geleceğine dair söz hakkı şu anda İngiliz kulübünde.