Nassr, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad derbilerinden birini Diriyah'a karşı oynamadan önce, başta Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman olmak üzere 3 oyuncusunu yeniden kazandı.

Nassr, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında Diriyah ile 9 Ekim'de Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda karşılaşacak.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, kanat oyuncuları Suudi Abdulrahman Ghareeb ile Fransız Kingsley Coman'ın, son dönemde yaşadıkları sakatlıklardan iyileşmelerinin ardından bugün salı günü Nassr takımının toplu antrenmanlarına katıldıklarını bildirdi.

Buna karşılık, sol bek Saad Al-Nasser da geçtiğimiz dönemde arka adale bölgesinde yaşadığı sakatlıktan iyileşmesinin ardından yarın çarşamba günü başkent ekibinin antrenmanlarına dönecek.

Bu üçlünün dönüşü, gerek sakatlık gerekse milli ara nedeniyle şu anda yaşadığı çok sayıda eksikliğin gölgesinde Nassr için güçlü bir katkı anlamına geliyor.

Milli takımlarında yer almak üzere 7 oyuncu "Al-Alami"den ayrı kalıyor; bunlar Suudi dörtlüsü Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Al-Hamdan ve Abdullah Al-Khaibari, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Joao Felix ile Iraklı Haydar Abdulkarim.

Hatırlatmak gerekirse Nassr, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetten topladığı 16 puanla Suudi Ligi puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor; lider Hilal'in 2 puan, ikinci sıradaki Ittihad'ın ise 1 puan gerisinde bulunuyor.