Spor camiasında dikkat çeken bir adım atan Al Nassr'ın Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman, takım arkadaşları Sadio Mane ile Mohamed Simakan'ın etkili rol oynadığı İslam'ı tanıma sürecinin ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da resmen Müslüman olduğunu açıkladı.

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Coman, pazar günü ikindi vakti Riyad'ın Umm Al Hamam semtindeki Kral Halid Camii'nde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bu adımın öncesine dair yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıktı; Al Nassr'daki takım arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiler, oyuncunun son dönemdeki yolculuğunda önemli bir rol oynadı.

Mane ve Simakan: Futbolun ötesine geçen bir rol

" Al Riyadiyah " gazetesinin kaynaklarına göre, Senegalli Sadio Mane ve Fransız savunma oyuncusu Mohamed Simakan, geçen sezondan bu yana Coman'a yakınlaşıp onunla din ve dinin öğretileri hakkında konuşarak İslam'ı tanımasına katkı sağlayan isimlerin başında geliyordu.

Bu adım anlık bir kararın ürünü değildi. Fransız kanat oyuncusunun İslam'a olan ilgisi, maçların ve antrenmanların atmosferinden uzakta takım arkadaşlarıyla daha da yakınlaştığı bir zaman dilimine yayıldı.

Müslüman olmadan önce Al Nassr tesislerinde namaz

Dikkat çeken ayrıntılardan biri de Coman'ın bu sezonun başında "Dar Al Nassr" antrenman merkezinde birçok kez takım arkadaşlarıyla birlikte cemaatle namaz kılmış olması. Bu durum, oyuncunun İslam'la bağının camide resmen Müslüman olduğunu açıklamasından önce başladığını gösteriyor.

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Oyuncunun Müslüman olması, Al Nassr futbolcuları arasındaki ilişkinin insani bir yönünü de ortaya koydu. Mane ve Simakan'ın etkisi, sahada onunla birlikte forma giymenin ötesine geçerek takım arkadaşlarının özel hayatına kadar uzandı.

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Al Nassr yıldızının hayatında yeni bir deneyim

Coman, 2025 yazında Almanya'nın Bayern Münih ekibinden Al Nassr'a katılarak Avrupa'nın birçok büyük kulübünde geçirdiği profesyonel kariyerin ardından Suudi Arabistan sahalarında yeni bir deneyime başladı.

Geçen yaz 30 yaşını dolduran oyuncunun başkent ekibiyle Haziran 2028 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Böylece takımı temsil etmeyi sürdürdüğü Suudi Arabistan serüveni, kişisel düzeyde de önemli bir duraka sahne oldu.