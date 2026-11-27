Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Roshn Ligi'nde Al Hazm ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde, Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın ardından bir yabancı yıldızını daha kaybetti.

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Al Nassr, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin 13. haftasında yarın (cumartesi) Büreyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda Al Hazm'a konuk olacak.

Suudi “Asharq Al-Awsat” gazetesinin aktardığına göre, Al Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine Fransız savunma oyuncusu Mohamed Simakan'ı maç kadrosundan çıkarma kararı aldı.

Simakan, Al Nassr'ın son takım antrenmanlarına katılmış olsa da sağlık ekibi, yorulmasını ya da geçtiğimiz dönemde yaşadığı sakatlığın nüksetmesini önlemek için oyuncuyu dinlendirmeyi tercih etti.

Simakan, geçen ekim ayında AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının ikinci haftasında Özbek ekibi Neftchi'yi 3-1 yendikleri maçta sakatlanmıştı.

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Bu sakatlık nedeniyle Fransız savunmacı, Al Nassr'ın Roshn Ligi'nin 10. ve 11. haftalarında oynadığı Neom ve Al Faisaly maçlarında ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının 3. haftasındaki Özbek ekibi Pakhtakor karşılaşmasında forma giyemedi.

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Simakan, son 3 maçta, yani Roshn Ligi'nin 12. ve 9. haftalarındaki Al Kholood ve Al Ahli karşılaşmalarında ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının 5. haftasındaki Katar ekibi Al Sadd maçında yeniden Al Nassr forması giydi.

Sağlık ekibi, eski Leipzig savunmacısını zorlamamayı ve bu nedenle Al Hazm maçında dinlendirmeyi tercih etti; zira özellikle Suudi Abdulelah Al-Amri ve İspanyol Iñigo Martínez, Al Nassr savunmasında görev almaya hazır.

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Al Hazm karşılaşmasında Al Nassr'da forma giyemeyecek ilk isim Simakan olmayacak. Zira vatandaşı Kingsley Coman, Al Sadd'ı 2-1 yendikleri maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle ondan önce bu listeye girmişti . Söz konusu karşılaşma geçen salı Asya turnuvasında oynanmıştı.

Maçın henüz 3. dakikasında Katar ekibi Al Sadd'ın oyuncularından biriyle girdiği temasın ardından yere düşen Coman, sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Suudi forvet Abdullah Al-Hamdan girdi.

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Fransız kanat oyuncusuna yapılan tıbbi testler ve görüntülemeler, arka adalesinde yırtık olduğunu ortaya koydu. Bu da oyuncunun 28 güne kadar sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.

Coman, Riyad ekibinin önümüzdeki dönemde oynayacağı 3 önemli maçta forma giyemeyecek. Bunların en dikkat çekeni, gelecek cuma Al-Awwal Park'ta Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin 14. haftasında oynanacak Al Qadsiah karşılaşması.

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Bunun yanı sıra Coman, yarın (cumartesi) Roshn Ligi'nin 13. haftasındaki Al Hazm maçını ve iki hafta sonraki salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Bölgesi lig aşamasının 6. haftasında Katar ekibi Al Gharafa ile oynanacak karşılaşmayı da kaçıracak.

Öte yandan eski Bayern Münih yıldızı, Al Nassr'ın Roshn Ligi'nin 15. haftasında Al-Awwal Park'ta Al Shabab'ı ağırlayacağı 12 Aralık'taki maçla sahalara dönecek.

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Fransız kanat oyuncusu, bu sezonun başından bu yana Al Nassr formasıyla yalnızca 9 maça çıktı ve bu maçlarda sadece 1 gol atarken hiç asist yapamadı.