Colin Kazım Richards, Derby County'de

İngiltere Championship ekibi Derby County, Colin Kazım Richards’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

’den ayrıldıktan sonra sırasıyla , İskoçya, ve ’da top koşturan Colin Kazım Richards, Derby County formasıyla İngiltere’ye döndü.

Derby County kulübünden yapılan açıklamada bir süredir takımla idmanlara çıkan deneyimli oyuncu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Teknik direktör Phillip Cocu transferle ilgili, “Colin çok tecrübeli bir futbolcu. Birçok ülkede top oynadı. Forvet hattımıza iyi bir takviye yapmış olduk” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’de , ve formaları giyen Colin Kazım Richards, kulüp kariyerinde toplamda 500’ün üzerinde maça çıkarken 78 kez rakip ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Londra doğumlu olan 34 yaşındaki Türk futbolcu, 31 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile ise 2 gol kaydetti.