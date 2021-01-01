Colin Kazım Richards: Çocuklarım ırkçılığı kavrayamadı

Geçtiğimiz günlerde birkaç ırkçılık içeren mesaj alan milli futbolcu Colin Kazım Richards, çocuklarına bu durumu açıklamak zorunda kaldığını söyledi.

Kariyerini Championship ekiplerinden Derby County'de sürdüren ve geçtiğimiz günlerde İngiliz futbolunda son dönemde sıklıkla yaşanan ırkçı mesajların hedefi haline gelen Colin Kazım Richards, bu durumun kendisini olumsuz etkilemesine izin vermeyeceğini söyledi.

Çocukları kavrayamadı

Hürriyet'e verdiği röportajda çocuklarının durumu kulüp yetkililerine bildirirken yaptığı telefon konuşmasına şahit olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Çocuklarımla daha önce yaşamadıkları bir şey hakkında konuşmak zorunda kaldım. Anlayamadılar çünkü naif büyüdüler.

Bu tip olayların olduğu yerlerde yaşamadıkları için çocuklarımı buna tam olarak hazırlayamamıştım. Hayatımın bir bölümünü buna benzer olaylarla uğraşarak geçirmek zorunda kaldım. Ve şimdi çocuklarıma da aynı şeyleri açıklamak zorunda kaldım" dedi.

Türk olmaktan gurur duyuyorum

Derby County'de başta kulübün teknik direktörlüğünü yapan İngiliz futbolunun efsane ismi Wayne Rooney olmak üzere herkesin kendisine destek olduğunu ifade eden Colin Kazım, "Birleşik Krallık'ta doğmaktan, siyah bir adam olmaktan ve Türk olmaktan gurur duyuyorum.

Bu durumun odağımı ve beni değiştirmesine izin vermeyeceğim. Ailem ve temsil ettiğim tüm insanlar için buna mecburum. Sadece kendim için değil hayatını olumlu etkileyebileceğim herkes için ilerlemekten vazgeçmeyeceğim. Hayatta her şey oluyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Takımı Derby County'nin Nottingham ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası sosyal medyadan birkaç ırkçılık mesajı alan Colin Kazım, siyahiler ve Pakistanlılar için çok kötü bir isim olan 'paki' ifadesine maruz kalmıştı. Bu durumu sosyal medyada paylaşmasının ardından büyük bir destek alan milli futbolcu Türk olmaktan gurur duyduğunu ifade etmişti.