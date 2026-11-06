Cole Palmer bir kez daha sert bir mesaj alıyor

Cole Palmer, İngiltere'nin Hırvatistan (12 Kasım) ve İspanya (15 Kasım) ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda yer almıyor. Teknik direktör Thomas Tuchel, Chelsea'nin orta saha oyuncusunu millî takım için bir kez daha tercih etmedi.

Palmer, ekim ayındaki millî maç döneminde de İngiltere kadrosunda yoktu. Londra ekibinin oyun kurucusu, böylece Tuchel'in takımının Uluslar Ligi'ndeki dört maçını kaçırdı.

İngiltere formasını 14 kez giyen Palmer, millî takımda son olarak bu yılın mart ayında Japonya'ya karşı oynanan hazırlık maçında sahaya çıktı. Son iki yılda yalnızca üç millî maça çıkan oyuncu, Dünya Kupası için de Tuchel tarafından tercih edilmedi.

Palmer, bir süredir Chelsea orta sahasının değişmez isimlerinden biri. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen hafta Stamford Bridge'de 2-0 yenilen Manchester United'a karşı penaltıdan gol attı.

Tuchel ise Borussia Dortmund'da adından söz ettiren Jobe Bellingham'a kadrosunda yer verdi. Josh King ve Rio Ngumoha da yaklaşan Uluslar Ligi maçları için kadroya seçildi.

İngiltere'nin tam kadrosu:

Kaleciler: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)

Savunma: Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Ben White (Arsenal)

Orta saha: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), James Garner (Everton), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal)

Hücum: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Rio Ngumoha Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).