Çoker: Ankara'dan puansız dönmeyeceğimize emindik

Ligin düşme hattını ilgilendiren maçta Ankaragücü ile Kasımpaşa berabere kalırken konuk ekip başkentten önemli bir puanla döndüğünü düşünüyor.

Teknik Sorumlusu Erkan Çoker, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın iki takım için de hayati önem taşıdığını söyledi.

İki takımın da 3 puan almak için sahaya çıktığını belirten Çoker, "Maçın başında golü çok çabuk bulduk. Zaten ilk yarı kontrolü bizdeydi. İkinci golü de bulduk ama VAR'dan geri döndü. Eğer ilk yarıyı 2-0 önde bitirseydik planladığımız gibi maçı 3 puanla bitirebilirdik." dedi.

MKE Ankaragücü'nün yeni transferleri ile iddialı olduğuna dikkati çeken Çoker, şunları kaydetti:

Daha fazla takım

"Transfer yasağını kaldırdılar ve yeni oyuncular aldılar. Buradan puansız dönmeyeceğimize emindik. Sahadaki 7 futbolcumuz 10 gün içinde takıma katıldı. Çok iyi mücadele etti. Takım savunmasını üst düzeyde yaptık. Pozisyon fazla vermedik. Rakibimiz genelde arkaya doğru uzun toplar atıyor. Tedbirimizi aldık, bunu engelledik. Maçın ikinci yarısında 5 dakikalık ilk bölümde bir konsantrasyonu sorunu yaşadık. Top bizdeyken bireysel hatadan rakibin kazandığı penaltıyla maç 1-1 bitti. Puanla döndüğümüz için sevinçliyiz."