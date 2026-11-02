Çok yönlü bir oyuncu: Barcelona'dan kış transferini bitirmek için ilk hamle

Barcelona, transfer piyasasındaki genç yetenekleri izlemek için harekete geçti. Portekiz basınından "Record" gazetesinin aktardığına göre, kulübün temsilcilerinden biri cumartesi günü Estoril ile Porto arasındaki maçı izleyerek, çok sayıda Avrupa kulübünün ilgisini çeken genç Portekizli defans oyuncusu Jordan Arnolin'i takip etti.

Barcelona'nın 18 yaşındaki oyuncuya olan ilgisi, sportif yönetimin defansa takviye arayışı kapsamında geliyor. Özellikle teknik direktör Hansi Flick'in bazı defans mevkilerinde yaşanan eksiklik nedeniyle yeni oyuncularla anlaşma ihtimalini göz ardı etmemesinin ardından, kış transfer döneminde anlaşmalar yapılma olasılığı öne çıkıyor.

Gazeteye göre, Katalan kulübü Arnolin'in gelişimini Portekiz 18 Yaş Altı Milli Takımı'yla çıktığı maçlardan bu yana takip ediyor ve 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki performansını da izlemeye devam ediyor. Oyuncunun sahada üstlendiği çok sayıda rol ve stoper, bek ve defansif orta saha mevkilerinde oynayabilme kabiliyeti dikkat çekiyor.

Arnolin, Portekiz Ligi'nde ilk kez 31 Ekim'de Porto ile Estoril arasında oynanan ve ev sahibi takımın 4-0'lık galibiyetiyle sona eren maçta ilk 11'de yer aldı.

Maç, 62. dakikada takımı 2-0 geride iken oyundan çıkan genç oyuncu için kolay geçmedi.

Defansif orta saha mevkisinde görev yaptığı dakikalarda Arnolin topla 26 kez buluştu, 15 pasın 13'ünde isabet sağladı, bunun yanı sıra üç top kapma ve 6 uzaklaştırma gerçekleştirdi.

Boyu 1,83 metre olan oyuncunun Estoril ile 30 Haziran 2029'a kadar uzanan bir sözleşmesi bulunuyor. Porto karşısında ilk 11'de yer almadan önce Portekiz Ligi'nde 4 maça daha çıkmıştı.

Genç yeteneği takip eden tek kulüp Barcelona değil; "Record", İngiliz ekibi Brighton ile Fransız ekibi Lille'in de oyuncuya ilgi duyduğunu belirtti. Arnolin, futbolcu bir aileden geliyor; aralarında Maritimo ve Gil Vicente'nin de bulunduğu Portekiz kulüplerinde forma giymiş eski futbolcu Gregory Arnolin'in oğlu.

Barcelona'nın Arnolin'i izlemeye yönelik bu hamlesi, genç defans yeteneklerini kadrosuna katma yönünde daha önce yaptığı girişimlerin ardından geliyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz yaz Twente oyuncusu Hollandalı Rud Nijstad'dı. Ancak kulübü, Barcelona'nın ve İngiltere Premier Lig'inden kulüplerin ilgisine rağmen oyuncunun ayrılışına ilişkin müzakerelere girmeyi reddetti.