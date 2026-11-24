Sergino Dest, yenilenen Bernabeu'da Real Madrid'le karşılaşmanın özel bir an olduğunu söyledi. PSV'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu sınavı öncesinde Jose Mourinho'yu da öven savunmacı, üst düzey bir rakibe karşı her şeylerini vermeleri gerektiğini kabul etti.

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Dest, Bernabeu'ya özel dönüşü için heyecanlı

PSV Eindhoven savunmacısı Sergino Dest, takımının Real Madrid'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Santiago Bernabeu'nun basın odasında konuştu. Real Madrid'in köklü geçmişini kabul eden Dest, PSV'nin sahada kendi hedeflerine odaklanacağını vurguladı.

Dest, “Real Madrid elbette mükemmel bir kulüp ama ne olacağını önceden bilemeyiz. Geçen yıl Liverpool ve Napoli'ye karşı çok iyi oynadık. Yarın ne olacağını göreceğiz. Kendi hedeflerimize odaklanmalıyız. Real Madrid'e zorluk çıkarabiliriz ama rakibin kim olduğunu zaten biliyorsunuz” dedi.

Yenilenen Bernabeu'ya hayran kaldı

Dest, önceki ziyaretlerinden bu yana stadın ne kadar değiştiğini belirterek basın odası ve soyunma odalarındaki kapsamlı yenilemelere dikkat çekti. Ona göre bu ortam, Avrupa'daki büyük bir maçı daha da önemli kılıyor.

Bernabeu “yenilendi ve bu çok özel bir şey. Dünyanın en güzel futbol statlarından biri ve elbette dünyanın en iyi kulüplerinden biriyle karşılaşacağız. Bu çok özel bir maç ve bütün oyuncular burada oynamak istiyor.”

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Motivasyon ve derbi geçmişi

Barcelona'da oynadığı dönemde çıktığı üç El Clasico'nun üçünü de kaybeden Dest, İspanya'daki baskısı yüksek maçları iyi biliyor. Artık PSV forması giyen savunmacı, her mevkide kaliteli oyuncuları bulunan bir kulübe karşı takımın motivasyonuna dikkat çekti.

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Dest, “Hepimiz motiveyiz. Real Madrid'e karşı maçlar her zaman zordur. Bu konuda deneyimim var. Böyle bir kulübe karşı oynuyorsanız her şeyinizi vermelisiniz. Her mevkide çok kaliteli oyuncuları var, dolayısıyla zor olacak. Çok motiveyiz ve önümüzdeki her maçı kazanmaya çalışacağız” dedi.

Avrupa'da ve ligde sıradaki adımlar

PSV, bu sezon evindeki tüm maçları kazanmış ve Şampiyonlar Ligi play-off turuna girmeden üst sıralardan birindeki yerini garantilemek isteyen Real Madrid'le karşılaşacak.

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Madrid deplasmanının ardından PSV, Avrupa mücadelesinin yanı sıra Eredivisie'de zirvedeki mücadelesini sürdürecek.