Fabrizio Romano’ya göre, 2026 Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu bir gün “Kralların” takımında forma giymek istiyor. “Rodri, Real Madrid’de oynamayı hayal ediyor. Real Madrid’e transfer olmayı çok isterdi,” dedi Romano Pazartesi günü YouTube kanalında.

Romano, Rodri’nin geçmişine atıfta bulunarak bu sansasyonel transfer niyetini açıkladı; Rodri için İspanya’nın başkentine transfer olmak, eski memleketine geri dönmek anlamına geliyor. Rodri, gençlik yıllarında Atlético Madrid’in altyapısında yetişti ve 2018/19 sezonunda Real Madrid’in şehir rakibi için forma giydi. Mart ayında verdiği bir röportajda kendisi de Real Madrid’den bir teklif gelirse “bunu o kadar kolay reddedemeyeceğini” belirtmişti.

Ancak İtalyan gazeteciye göre, bir transfer muhtemelen ancak önümüzdeki yaz gündeme gelebilir. "Şu anda Real Madrid ile Rodri arasındaki görüşmeler, kulüp başkanı nedeniyle tıkanmış durumda," diyen Romano, Real Madrid'de bu transferden henüz tam olarak ikna olmamış olduğu ve transferin "başlıca engeli" olarak görülen Florentino Perez'e atıfta bulundu.

Ancak Rodri'nin transfer ücreti ödemeden ayrılabileceği gelecek yıl bu durum değişebilir. Mevcut duruma göre, orta saha oyuncusunun Manchester City ile olan sözleşmesi sadece 2027 Haziran sonuna kadar geçerli. Bu arada City'nin şimdiden konuyu netleştirmeye ve 30 yaşındaki oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme uzatması için çaba gösterdiği söyleniyor. Romano'ya göre Rodri'ye "mali açıdan çok önemli bir teklif" sunulmuş durumda.

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Sadece Dünya Şampiyonu değil: Rodri’nin dopdolu kupa dolabı

Rodri, City'nin 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödedikten sonra 2019'dan beri Manchester'da forma giyiyor. Skyblues formasıyla aralarında dört kez Premier League, iki kez FA Cup ve bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan birçok başarıya imza attı. Bireysel başarıları arasında ise 2024 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanması yer alıyor. O dönemde bile, uzun süredir orta sahada birlikte oynayan Toni Kroos ve Luka Modric ikilisinin halefi olarak, tam da o ödülün kendisine verilmesini boykot etmiş olan takıma transfer olabileceğine dair söylentiler vardı.

Geçtiğimiz Pazar günü ise İspanya formasıyla Arjantin’i yenerek dünya şampiyonu oldu. Ayrıca bu zaferde takımın ritmini belirleyen oyuncu, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bundan iki yıl önce de milli takımla Almanya’da Avrupa Şampiyonası’nı kazanmıştı.

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Olise’in adı da geçiyor: Real şimdiye kadar kimleri kadrosuna kattı?

Madrid’de şu anda transfer dedikodularının odağında olan tek Dünya Kupası yıldızı o değil. Michael Olise de sürekli olarak Real Madrid ile anılıyor ve Rodri gibi bir transfer hayali kurduğu söyleniyor. Kanat oyuncusunun, Fransız milli takımındaki takım arkadaşlarına niyetini çoktan ilettiği belirtiliyor. FC Bayern’e ise transfer isteği henüz iletilmemiş gibi görünüyor.

Söylentilerin ötesinde, “Kralların” ilk transferlerini de tamamladı. Santiago Bernabéu’da teknik direktörlük görevine geri dönen José Mourinho, önümüzdeki sezon Rodri’nin Dünya Kupası şampiyonu takım arkadaşları Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté ve Bernardo Silva’ya güvenebilecek. Haberlere göre Mou, bunun yanı sıra orta saha için mutlaka bir yeni transfer daha yapmak istiyor.







