Cohn-Bendit: Mbappe artık 200 milyon etmeyecek

Deneyimli siyasetçi Daniel Cohn-Bendit, koronavirüs krizinin sporun temel değerlerine dönebilmesi için bir fırsat olduğunu söyledi

Alman siyasetçi Daniel Cohn-Bendit, koronavirüs salgınının futbol ekonomisine oldukça olumsuz etkileri olacağı görüşünde.

Ouest France'e yaptığı açıklamada, "Bundan sonra Mbappe'nin değeri 200 milyon değil, 35-40 milyon euro olacak." ifadelerini kullanan Cohn-Bendit, yaşanan krizin spordaki mantıksız düzeni yıkacağını savunurken sistemin yeniden inşa edilmek zorunda kalacağını söyledi.

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Deneyimli politikacı, yaşanan krizi 2024 Paris Olimpiyatlarıyla birlikte sporun temel değerlerine dönebilmesi için bir fırsat olarak gördüğünü belirtirken; "Olimpiyat oyunlarının devasalığını yeniden düşünmeli ve sporu daha sade haline döndürmeliyiz." şeklinde konuştu.