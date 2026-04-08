Çocukça hatalar... Real Madrid yıldızı, Bayern Münih'e karşı alınan yenilginin ardından eleştirilerin hedefinde

Real Madrid'in yıldızlarından biri, dün Salı akşamı Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih'e 2-1 yenildikten sonra sert eleştirilere maruz kaldı.

Çeyrek finalin ikinci maçı, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak ve bu maçın galibi, Paris Saint-Germain ile Liverpool arasındaki maçın galibi ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacak.

Ancak rövanş maçı öncesinde, Real Madrid'in sağ bekçisi İngiliz Trent Alexander-Arnold, Bayern Münih karşısındaki performansı nedeniyle Manchester United efsanesi Roy Keane'in eleştirilerinin hedefi oldu.

Luis Diaz, ilk yarının bitimine dakikalar kala Arnold'un arkasından geçerek Bayern'in ilk golünü attı. Roy Keane bu durumu sert bir şekilde eleştirdi, ancak İngiliz yıldız, Real Madrid'in Kylian Mbappé tarafından atılan tek golünün hazırlayıcısı oldu.

Ayrıca okuyun: Analiz: Bayern, Bernabéu'da büyük bir galibiyeti kaçırdı... 60 dakika Real Madrid'in yetersizliğini ortaya koydu

Keane, CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dinleyin, bıktım artık. Her önemli maçta aynı hikaye. İnsanlar sürekli pasların ne kadar iyi olduğundan bahsediyor, ama ya temel unsurlar? Savunma."

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, "Bu seviyede, Şampiyonlar Ligi'nde, bunu böyle görmezden gelemezsiniz" diye ekledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bunlar çocukça hatalar. Luis Diaz'ın sanki sen yokmuşsun gibi seni geçmesine izin vermek mi? Bu saçmalık! Sanki hayatında hiç sağ bek oynamamış gibi."

Manchester United efsanesi sözlerini şöyle tamamladı: "Önemli maçlar güçlü savunmacılar gerektirir, o ise şu anda bundan çok uzak."

Arnold, Liverpool'da geçirdiği 9 yılın ardından bu sezonun başında Real Madrid'e katılmıştı.