Görünen o ki Barcelona sahadaki unsurlarını değiştirmekle yetinmedi, aynı zamanda kulisin arkasında sessiz bir devrime de başladı. Zira A takımın yeni fiziksel hazırlık bölümü şefi Benjamin Kugel'in gelişinden bu yana çalışma yöntemi kökten değişti; sezon başında oyuncuların sergilediği olağanüstü fiziksel seviye soyunma odasında övgülere yol açtı.

46 yaşındaki Kugel, Barcelona'ya bu yaz doğrudan Hansi Flick'in talebiyle geldi. Flick, eski antrenör Julio Tous ile yaşadığı çok sayıda anlaşmazlığın ardından fiziksel hazırlık metodolojisini yeniden şekillendirmek istiyordu. İki taraf arasındaki gerilim, Flick'in kriz hazırlık dönemi başlamadan çözülmezse ayrılmakla tehdit etmesine yol açacak boyuta ulaşmıştı.

Geldiği andan itibaren Kugel, her oyuncunun ihtiyaçlarına uygun bireysel programlar aracılığıyla azami fiziksel potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklandı. Ayrıca direnç bantlarının kullanımından büyük ölçüde vazgeçerek spor salonunda ağırlıklara yeniden bel bağladı; direnç bantlarını ise Pedri gibi kendilerine uygunluğu kanıtlanmış oyuncular için sınırlı durumlarda muhafaza etti.

Ayrıca maçlar sonrası tüm oyuncuların, ilk on birde başlayanların ve yedeklerin tabi olduğu özel bir toparlanma programı hazırladı; antrenmanların yoğunluğu oynanan dakikalara göre değişiyor. Zira yedekler, az oynamalarını telafi etmek için daha yüksek yükler alıyor. Bu bilgiler, İspanyol "As" gazetesinde yer aldı.

Kugel ile Tous arasındaki en belirgin farklardan biri, takım içindeki günlük varlıkta ortaya çıkıyor. Tous haftada bir ya da iki kez antrenmanlara katılmakla yetinip birçok görevi yardımcılarına devrederken, Kugel günlük çalışmalara doğrudan katılıyor ve bugüne kadar Barcelona'nın sahasında ve deplasmanda oynadığı tüm maçlarda takıma eşlik etti.









Rolü fiziksel hazırlıkla da sınırlı kalmadı; maçlar sırasında planlamada ve talimat vermede de hazır bulunur hale geldi, bu da onu teknik ekibin etkili unsurlarından biri kıldı. Kugel ayrıca başta Ricard Pruna liderliğindeki tıbbi bölüm olmak üzere teknik ekibin diğer üyeleriyle iletişimi güçlendirdi; oyuncuların yorgunluğunu önlemek ve sezon boyunca hazır kalmalarını sağlamak amacıyla veri analizi yapmak ve fiziksel yükleri tartışmak için haftalık toplantılar düzenledi.

Alman antrenör, oyuncularının fiziksel ve psikolojik durumlarını anlamak ve bir oyuncunun ihtiyaçlarının günden güne değiştiğini kavramak için onlarla sürekli iletişim halinde olmaya özen gösteriyor; bu da oyuncunun durumuna göre antrenman yükünü artırmaya veya hafifletmeye olanak tanıyor.

Soyunma odasında konuşulanlara göre sonuç, sahada net biçimde ortada; Barcelona rakiplerine karşı fiziksel açıdan daha diri ve üstün görünüyor, oyuncular ise en iyi hallerinde olduklarını hissediyor.

Ancak Flick ve Kugel'in önündeki asıl zorluk, bu yüksek seviyeyi sezon boyunca korumak olacak. Daha da çarpıcı olanı, soyunma odasındaki kaynaklar takımın fiziksel potansiyelinin henüz yüzde 70'ine ulaşmadığını düşünüyor; ekim ayından itibaren daha yüksek bir seviyeye ulaşılması bekleniyor.