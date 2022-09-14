Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Perşembe akşamı Romanya deplasmanında galibiyet arıyor. Peki detaylar neler?

Sivasspor, 15 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak.

Beyaz-kırmızılılar, Slavia Prag ile iç sahada oynadığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Romanya ekibi ise Ballkani ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Şu anda grupta eşit olan iki ekipten 3 puanı kapan büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile göz atalım.

Cluj - Sivasspor maçının tarihi ve başlama saati ne zaman?

Maç CFR Cluj - Sivasspor Tarih 15 Eylül 2022 Perşembe Başlama saati 19.45 Yayın EXXEN

Sivasspor kadrosu ve takım haberleri

Sivasspor'da şu anda Leke James'in sakatlığı bulunuyor ve Kader Keita sarı-kırmızı kart cezalısı. Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 6 maçtan 4 beraberlik, 2 mağlubiyet çıkardı.

Pozisyon Oyuncular Kaleci A.Vural Defans U. Çiftçi, Appindangoye, Goutas, R. Yalçın Orta saha Ulvestad, Gradel, Sabi'A, Ahmed Musa Forvet Yatabare

CFR Cluj kadrosu ve takım haberleri

Önceki sezonu Romanya'nın en üst liginde şampiyon olarak tamamlayan CFR Cluj son beş maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlibiyet çıkardı. Son olarak ligde Craiova'yı 2-0 mağlup eden Cluj, UEFA Konferans Ligi gruplarındaki ilk maçında Ballkani ile 1-1 berabere kaldı.