Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Sivasspor, 15 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak.
Beyaz-kırmızılılar, Slavia Prag ile iç sahada oynadığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Romanya ekibi ise Ballkani ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Şu anda grupta eşit olan iki ekipten 3 puanı kapan büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile göz atalım.
Cluj - Sivasspor maçının tarihi ve başlama saati ne zaman?
Maç
CFR Cluj - Sivasspor
Tarih
15 Eylül 2022 Perşembe
Başlama saati
19.45
Yayın
EXXEN
Sivasspor kadrosu ve takım haberleri
Sivasspor'da şu anda Leke James'in sakatlığı bulunuyor ve Kader Keita sarı-kırmızı kart cezalısı. Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 6 maçtan 4 beraberlik, 2 mağlubiyet çıkardı.
Pozisyon
Oyuncular
Kaleci
A.Vural
Defans
U. Çiftçi, Appindangoye, Goutas, R. Yalçın
Orta saha
Ulvestad, Gradel, Sabi'A, Ahmed Musa
Forvet
Yatabare
CFR Cluj kadrosu ve takım haberleri
Önceki sezonu Romanya'nın en üst liginde şampiyon olarak tamamlayan CFR Cluj son beş maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlibiyet çıkardı. Son olarak ligde Craiova'yı 2-0 mağlup eden Cluj, UEFA Konferans Ligi gruplarındaki ilk maçında Ballkani ile 1-1 berabere kaldı.