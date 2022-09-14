Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

İdil Erin Tetik|
Sivasspor Slavia Prag 2022AA
CFR Cluj vs SivassporCFR ClujSivassporUEFA Europa Conference League

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Perşembe akşamı Romanya deplasmanında galibiyet arıyor. Peki detaylar neler?

Sivasspor, 15 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak.

Beyaz-kırmızılılar, Slavia Prag ile iç sahada oynadığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Romanya ekibi ise Ballkani ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Şu anda grupta eşit olan iki ekipten 3 puanı kapan büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile göz atalım.

Cluj - Sivasspor maçının tarihi ve başlama saati ne zaman?

Maç

CFR Cluj - Sivasspor

Tarih

15 Eylül 2022 Perşembe

Başlama saati

19.45

Yayın

EXXEN

Sivasspor kadrosu ve takım haberleri

Sivasspor'da şu anda Leke James'in sakatlığı bulunuyor ve Kader Keita sarı-kırmızı kart cezalısı. Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 6 maçtan 4 beraberlik, 2 mağlubiyet çıkardı.

Pozisyon

Oyuncular

Kaleci

A.Vural

Defans

U. Çiftçi, Appindangoye, Goutas, R. Yalçın

Orta saha

Ulvestad, Gradel, Sabi'A, Ahmed Musa

Forvet

Yatabare

CFR Cluj kadrosu ve takım haberleri

Önceki sezonu Romanya'nın en üst liginde şampiyon olarak tamamlayan CFR Cluj son beş maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlibiyet çıkardı. Son olarak ligde Craiova'yı 2-0 mağlup eden Cluj, UEFA Konferans Ligi gruplarındaki ilk maçında Ballkani ile 1-1 berabere kaldı.

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