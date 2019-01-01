Club Brugge'dan Diagne'ye bir şans daha

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'in daha önce kadro dışı bıraktığı Mbaye Diagne'ye bir şans daha verme kararı aldığı iddia edildi.

'ın sezon başında 'a kiraladığı Mbaye Diagne, takımının Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenildiği maçta kaçırdığı penaltı ile 'da gündem olmuştu.

Maçın 76. dakikasında Club Brugge'ün kazandığı penaltı vuruşu kullanılmadan önce takım kaptanı Hans Vanaken'in elinden topu alıp penaltıyı kullanan Diagne, topu ağlarla buluşturamayınca takımının beraberlik şansını yitirmesine sebebiyet vermişti.

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Club Brugge Teknik Direktörü Clement yaptığı açıklamada "Bir oyuncu sonuca da etki edecek aptalca bir hata yapıyor, elbette kızgındık. Soyunma odasında bir kargaşa vardı ancak bu çok kısa süreli bir olaydı. Ben içeri girdiğimde de son buldu. Diagne, ona söylediklerimi sessizce dinledi. Çünkü yaptığı hatanın farkındaydı ve özür diledi. Pazar günü kadroda olmayacağını söyleyebilirim. Kulüpteki geleceği de bundan sonraki davranışlarına bağlı" diyerek futbolcuyu kadro dışı bıraktığını duyurmuştu.

Sporza'nın haberine göre kadro dışı kalmasının yanı sıra para cezası da kesilen Diagne bugün itibariyle affedildi. Senegalli futbolcunun takıma dönmesi ilerleyen haftalarda görev yapması bekleniyor.

Diagne bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol atmayı başardı.