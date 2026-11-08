Club Brugge'ün simge ismi Hans Vanaken, ligdeki 500. maçını rakibi Anderlecht'e attığı golle taçlandırdı

Club Brugge’nin simge isimlerinden Hans Vanaken, Jupiler Pro League’deki 500. maçını golle taçlandırdı. Ancak ezeli rakibi Anderlecht karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü, üç puan için yeterli olmadı. Mihajlo Cvetkovic, ikinci yarıda attığı golle skoru belirledi: 1-1. Club Brugge bu hafta sonu liderliği Union Saint-Gilloise’a kaptırabilir; Anderlecht ise beşinci sırada yer alıyor.

Vanaken, Pro League’deki ilk maçına 13 yıl önce Lokeren formasıyla çıktı. Üstelik bu başarılı ilk maç, Anderlecht’e karşıydı: Vanaken’in iki gol attığı karşılaşmayı Anderlecht 3-2 kaybetti. Vanaken, pazar günü Mor-Beyazlılar’ı bir kez daha üzdü.

Şu anda 34 yaşında olan Vanaken, 2015’in ortalarında Lokeren’den Club Brugge’ye transfer oldu. Orta saha oyuncusu, bugüne kadar Club Brugge formasıyla 580 maça çıktı; 155 gol ve 117 asist kaydetti. Pazar günü de eski Ajaxlı Carlos Forbs’un da aralarında bulunduğu isimlerle birlikte ilk 11’de yer aldı.

Anderlecht’in maça güçlü başlamasının ardından kontrolü Club Brugge ele aldı. Nicolò Tresoldi, Brandon Mechele ve Forbs fırsatlar yakaladı ancak son vuruşlarda yeterince isabetli olamadı.

Özellikle çok hızlı Forbs tehlike yarattı fakat Portekizli oyuncunun Club Brugge’nin açılış golünde doğrudan payı yoktu. Cheveyo Tsawa topu arka direğe harika gönderdi; orada beliren Vanaken kafayla ağları buldu: 1-0.

Club Brugge kalecisi Yann Sommer uzun süre işsiz kaldı ancak beklenmedik bir anda beraberlik golünü yedi. Mechele, Cvetkovic karşısında etkisiz kaldı; Cvetkovic de ardından Sommer’i mağlup etti.

Son bölümde Club Brugge baskısını artırdı. Vanaken, Hugo Siquet’nin ortasına yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla auta gönderdi. Kısa süre sonra Siquet’nin şutu ise direğe çarptı. Maç 1-1 sona erdi ve Club Brugge üst üste 10. galibiyetini alamadı.