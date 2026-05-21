Club Brugge, Myron van Brederode'nin muhteşem performansına rağmen şampiyonluğu kazandı

Club Brugge, Perşembe akşamı nefes kesen bir maçın ardından Belçika şampiyonu oldu. Mavi-Siyahlılar, KV Mechelen deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve rakibi Union Saint-Gilles'in KAA Gent karşısında galip gelemediğini gördü (0-0). Böylece Club Brugge, kulüp tarihindeki yirminci şampiyonluk için bu puanı elde etmekle yetindi.

Club Brugge maçın başlarında üstünlük kurdu ve 17. dakikada hak ettiği bir şekilde öne geçti. Nicolo Tresoldi, Christos Tzolis'e pas verdi ve Tzolis ceza sahası dışından güzel bir vuruşla skoru 0-1'e getirdi. Club, Hugo Vetlesen ve Aleksandar Stankovic ile skoru artırma fırsatları yakaladı ancak kaleci Ortwin De Wolf, KV Mechelen'i maçta tuttu.

İkinci yarı başlar başlamaz ev sahibi takım, eski AZ oyuncusu Myron van Brederode'nin Dani van den Heuvel'i bacak arasından geçerek attığı golle skoru eşitledi. Club'ın tepkisi hemen geldi. Mechelen'in penaltı itirazlarının ardından Tzolis kaçtı ve Tresoldi'ye pas verdi; Tresoldi soğukkanlılıkla skoru 1-2'ye getirdi.

Club bu golle şampiyonluğa doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ancak maçın bitimine üç dakika kala bir darbe daha aldı. Van Brederode köşe vuruşunu kaleye doğru çevirdi, ardından Van den Heuvel topa tamamen ıskaladı ve top direkten 2-2'yi getirdi.

Maçın son dakikalarında ise sinirleri bozan bir son yaşandı. Union, uzatmaların sonlarında Gent karşısında öne geçiyor gibi göründü, ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Böylece Gent'te skor 0-0 kaldı ve Club Brugge, puan kaybına rağmen yine de kutlama yapabildi. Böylece yirminci lig şampiyonluğu da kazanılmış oldu.