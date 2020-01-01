Club Brugge, Mbwana Samatta'ya talip oldu

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sorunlarıyla beklenen performansı şu ana dek veremeyen Tanzanyalı golcüye Brugge'ün talip olduğu iddia edildi.

Sezon başında Premier Ligi ekibi Aston Villa’dan zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Mbwana Samatta'ya 'dan talip var.

Tanzanyalı forvet, Süper Lig’e çok iyi bir giriş yapmış ancak sonrasında hem performansı düşüşe geçmiş hem de sakatlık yaşamıştı.

Şu ana kadar beklentilerin altında kalan golcü oyuncuya, Fanatik' te yer alan habere göre devre arası için talip oldu. Ancak sarı-lacivertlilerin bu teklifi kabul etmediği ve “sezon sonu görüşelim” cevabını verdiği iddia edildi.