Club Brugge, kendi geleceği hakkında çok önemli bir haber paylaştı

Club Brugge, Perşembe günü geleceğiyle ilgili çok önemli bir haber paylaştı. Belçika’nın son şampiyonu, 2028/29 sezonunda nihayet yeni bir stadyumda maçlara çıkacağını duyurdu.

Kulüp, yirmi yılı aşkın bir süredir yeni bir stadyum için mücadele ediyordu, ancak sürekli engelleniyordu. Artık Brugge’deki Olympiasite’de yeni bir stadyum inşa etmek için nihayet yeşil ışık yandı.

"İzin İtirazları Kurulu bugün, Brugge'deki Olympiasite'de yeni bir futbol stadyumunun inşası ve işletilmesi için verilen çevre iznine karşı yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı" diye yazıyor Blauw-Zwart.

"Club Brugge, yirmi yılı aşkın bir sürenin ardından yeni stadyumunun inşası için kesin ve uygulanabilir bir izin alınmasından dolayı memnuniyet duymaktadır. İnşaatın bu yıl içinde başlaması ve 2028/29 sezonuna yeni stadyumda başlayabilmemiz beklenmektedir."

2028’de beklenen o ana kadar Club, yaklaşık 29.000 kişi kapasiteli mevcut Jan Breydel Stadyumu’nda maçlarına devam edecek.

Yeni, kapalı stadyum 40.116 seyirci kapasitesine sahip olacak. Böylece, Brüksel’deki Kral Boudewijn Stadyumu’ndan sonra Belçika’nın en büyük stadyumu olacak.

Club, halka şeklinde bir çatı yapısına sahip olacak stadyumda bilinçli olarak kompakt bir düzenlemeyi tercih etti. Tribünler 12.000 taraftarı ağırlayabilecek.