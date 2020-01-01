Transfer

Club Brugge, Bas Dost'u transfer etti

AA
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Bas Dost Eintracht Frankfurt 12182019
Getty
Club Brugge, Eintracht Frankfurt'tan Hollandalı golcü futbolcu Bas Dost'u kadrosuna kattı.
Club Brugge Kulübü, 31 yaşındaki santrfor Bast Dost'un transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Belçika basınında yer alan haberlerde Dost'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.

Dost, ülkesinin Emmen, Heracles, Heerenveen, Almanya'nın Wolfsburg, Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarında forma giydikten sonra Ağustos 2019'da Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

Hollanda Millî Takımı'nda 18 kez görev yapan Dost, Eintracht Frankfurt kariyerinde 43 maça çıkıp 15 gol atmıştı.

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